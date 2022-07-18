بركة: الحكومة أعطت دفعة قوية لمشاريع تحلية المياه

2022-07-18 / 15:48
1
هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة أعطت دفعة قوية لمشاريع تحلية المياه لمواجهة أزمة ندرة الماء.

وقال بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “خلال هذه السنة أعطينا انطلاقة مشروع تحلية المياه بالدار البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور…”

وأضاف بركة، أن الحكومة ستعطي انطلاقة هذه المشاريع في الناظور ثم الداخلة، وستنطلق محطة العيون خلال الأيام للقليلة بعد الانتهاء من الاختبارات والتحاليل اللازمة. وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أقاليم متضررة من الحرائق ..البام” يدعو لتفعيل صندوق التضامن

أقاليم متضررة من الحرائق ..البام” يدعو لتفعيل صندوق التضامن

2022-07-18 / 19:41
Photo of تنصيب والي الأمن الجديد لفاس

تنصيب والي الأمن الجديد لفاس

2022-07-18 / 19:31
Photo of نشرة إنذارية .. موجة حرارة مرتقبة تتراوح درجاتها بين 41 و 46

نشرة إنذارية .. موجة حرارة مرتقبة تتراوح درجاتها بين…

2022-07-18 / 18:41
Photo of بنعلي تعلن قرب ايجاد حلول لملف شركة ” سامير “

بنعلي تعلن قرب ايجاد حلول لملف شركة ” سامير…

2022-07-18 / 18:27
Photo of صفرو.. الأمن يوضح حقيقة تعرض موظف شرطة للإهانة من رئيسه

صفرو.. الأمن يوضح حقيقة تعرض موظف شرطة للإهانة من…

2022-07-18 / 17:45
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة

2022-07-18 / 17:35
Photo of سقوط طائرة “كنادير” خلال عملية إخماد حريق بتطوان غير صحيح

سقوط طائرة “كنادير” خلال عملية إخماد حريق بتطوان غير…

2022-07-18 / 16:41
Photo of بركة: “40 متر مكعب ديال الماء كيضيع كل مواطن سنويا بسبب الروبيني كينقط”

بركة: “40 متر مكعب ديال الماء كيضيع كل مواطن…

2022-07-18 / 16:16
Photo of تطوان.. السيطرة على حريق بغابة بني إيدر

تطوان.. السيطرة على حريق بغابة بني إيدر

2022-07-18 / 15:58
Photo of بركة: إشكالية “ندرة المياه” لا يمكن معالجتها خلال أشهر

بركة: إشكالية “ندرة المياه” لا يمكن معالجتها خلال أشهر

2022-07-18 / 15:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق