حيار تعطي انطلاقة برنامج تأهيل القطب الاجتماعي في مجال الرقمنة

2022-07-18 / 15:22
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هبة بريس

افتتحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال برنامج تأهيل القطب الاجتماعي في مجال الرقمنة تحت شعار “الإدماج الرقمي في خدمة الإدماج الاجتماعي”.

وذكر بلاغ للوزارة أن برنامج تأهيل القطب الاجتماعي، يندرج في سياق تنزيل الرؤية الملكية السامية ومقتضيات البرنامج الحكومي 2021-2026 لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية و إعمال محاور استراتيجية القطب الاجتماعي.

وبحسب البلاغ فقد أكدت حيار، في كلمة بهذه المناسبة، أن تنزيل الرؤية الملكية حول الدولة الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص وتقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين يتطلب منا جميعا كل من موقعه تسريع وثيرة العمل والاعتماد على رافعات أساسية للتغيير كالرقمنة التي توفر موارد وإمكانات لتلبية حاجيات المواطنين بفعالية أكبر.

كما أشادت الوزيرة، يضيف البلاغ، بالعمل الكبير الذي يقوم به نساء ورجال مؤسسة التعاون الوطني والذين يؤطرون أكثر من 500 ألف مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر.

وأكدت أن تقوية قدراتهم وقدرات كل مكونات القطب الاجتماعي في المجال الرقمي وتدبير المشاريع وتتبعها سيخلق كفاءات داخلية من خلال تكوين نخبة من المكونين ستمكن من توسيع دائرة المكونين على مجموع التراب الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه في مرحلة أولى خلال شهر يوليوز حوالي خمسون شخص من أطر القطب الاجتماعي مركزيا ومن مختلف أقاليم المملكة من خلال دورتين تكوينيتين، كما سيستفيد خمسون شخص آخر من أطر التعاون الوطني في مرحلة ثانية مبرمجة في شتنبر المقبل.

وسيمكن ذلك، بحسب البلاغ، من تأهيل مكونين في مجال الإدماج الرقمي في جميع أقاليم المملكة سيعهد لهم فيما بعد بتكوين أطر آخرين ومستفيدين من خدمات القطب الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني الشريكة للتعاون الوطني. مما سيساعد على تقريب الخدمات من المواطنين عبر الرقمنة وتسهيل الإدماج الاجتماعي والتنزيل الميداني للشباك الموحد المتعدد الخدمات « GISSR جسر » على المستوى الوطني.

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تعليق واحد

  1. هل الوزيرة تعرف كيفية استعمال الحاسوب ؟؟، عن اي رقمنة ستكون ان كان من يسيرها لا يفهم حتى معنى رقمنة

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