بركة بالعرائش لتفقد المناطق المتضررة من الحرائق

هبة بريس

قام وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأحد، بزيارة ميدانية تفقدية إلى مجموعة من المناطق والجماعات بإقليم العرائش المتضررة من الحرائق التي اجتاحتها منذ الأربعاء الماضي.

وذكرت وزارة التجهيز والماء، في بلاغ لها، أن الوزير أشاد بالعمل الجبار الذي تم القيام به من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية من أجل إخماد هذه الحرائق.

كما أشاد الوزير، يضيف البلاغ، بالدور الكبير الذي اضطلع به، في هذا الصدد، كل من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعامل عمالة إقليم العرائش .

وبحسب المصدر ذاته فقد أكد السيد بركة، الذي كان مرفوقا بالمدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بالعرائش نبيل الناجي، أن الوزارة قامت بتعبئة عدد من آلياتها الخاصة إلى حين وقف استمرار زحف النيران.

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