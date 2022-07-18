اليوم الإثنين.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحل بالمغرب

هبة بريس

يصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الإثنين، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له إلى البلاد تستغرق 3 أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي: “تضاف هذه الزيارة إلى اللقاءات ومجالات التعاون التي تحققت في الفترة الأخيرة في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والمغرب”.

ولفت إلى أن المتوقع أن يلتقي كوخافي “كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية”، دون مزيد من التفاصيل.

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