المغرب يبصم على مشاركة متميزة في أولمبياد الرياضيات بالنرويج

هبة بريس

بصم المغرب على مشاركة متميزة في الدورة الثالثة والستين للأولمبياد الدولي للرياضيات، الذي احتضنته العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة ما بين 06 و16 يوليوز الجاري.

وأحرز الفريق المغربي المشارك في هذه الدورة، أربع ميزات شرفية بنقط 19 و17 و17 و15.

هكذا، حصل الفريق المغربي، المتكون من عبد القيوم قدوري، معاد النوة، سعد الشاعري، أدم الخراز، المهدي الكيحل، وأنس البوكاري، على 82 نقطة، وهي حصيلة إجمالية تعد الأفضل منذ سنة 2004، حيث تم التقدم بخمس مراتب مقارنة مع السنة الماضية.

وخلال تواجدهم بأوسلو، أقامت سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلاندا، السيدة نبيلة افريجي، حفل استقبال على شرف الفريق المغربي والأطر المرافقة له، حيث شكلت هذه المناسبة فرصة لحثهم على المثابرة في مسيرتهم الدراسية والرياضية.

يذكر أن الفريق الوطني حقق الصدارة على مستوى الأولمبياد الإفريقي أربع مرات متتالية وعلى مستوى الأولمبياد العربي في نسختيه الأولى والثاني سنتي 2018 و2020.

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