موتسيبي: “كأس إفريقيا للسيدات 2022 إحدى أفضل الدورات المنظمة”

هبة بريس

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ،باتريس موتسيبي، أن كأس إفريقيا للأمم للسيدات ،التي يحتضنها المغرب ما بين 2 و23 يوليوز الجاري، تعد إحدى أفضل الدورات التي نظمتها الهيأة القارية.

وقال موتسيبي في تصريح ،لدى وصوله مساء أمس الأحد إلى مطار الرباط سلا ” لا يسعنا إلا أن نفخر بكأس إفريقيا للأمم المتميزة التي نظمتها المملكة المغربية. هذا التنظيم المثالي والممتاز لكأس إفريقيا للأمم للسيدات يبرز ، أنه في المغرب وفي إفريقيا ، نتوفر على أفضل البنيات التحتية الخاصة بكرة القدم في العالم”.

وأضاف “يسعدني جدا حضور نصف النهائي يوم الإثنين والنهائي يوم السبت، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز الكونفدرالية الإفريقية المقرر يوم 21 يوليوز”.

وتابع موتسيبي” أتمنى حظا سعيدا لجميع المنتخبات وأن يفوز الفريق الأفضل”.

ويذكر أن المنتخب المغربي النسوي سيواجه نظيره النيجيري في نصف نهاية المسابقة القارية ،مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط (الساعة التاسعة مساء)، فيما تجمع مباراة نصف النهاية الثانية بين منتخبي جنوب إفريقيا وزامبيا.

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