مصر.. محامي “حسني مبارك” يطعن في حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
هبة بريس - وكالات
استقبل المحامي المصري المخضرم فريد الديب (محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك) مساء أمس الأحد، أفراد أسرة محمد عادل والمعروف إعلاميا بـ”قاتل نيرة”، لوضع اللمسات النهائية لإجراءات الطعن على حكم إعدام المتهم الصادر من جهة هيئة محكمة جنايات المنصورة.
واستكمالا لإجراءات الطعن حصل الديب من أسرة الطالب المتهم على نسخة رسمية كاملة من تفاصيل حكم الإعدام عليه وطباعة صور لبطاقات وأوراق توثق شخصية المتهم كونه طالباً بكلية الآداب بجامعة المنصورة والابن العائل والأكبر لأفراد أسرته.
كما حرص الديب خلال اللقاء على مناقشة أفراد أسرة الشاب المتهم حيال الدوافع الرئيسية والضغوطات النفسية والعصبية، التي أوقعته في معترك ارتكاب الجريمة انتقاماً من الفتاة الضحية ومراجعة حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من جانب أسرة الفتاة الضحية.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2
1
5 تعليقات
هل أصبح من المسموح لكل من تعرض لطغوطات نفسية بسبب أحد ما أن يرتكب جريمة قتل عجبا !!!!!
من العيب أن يدخل محامي معروف على خط هذة القضية والجريمة المتبتة في حق مرتكبها و الأدهى الحجج التي ينوي المحامي الإعتماد عليها للطعن في حكم الإعدام.
ليس هناك أي قانون يعترف بالضغوطات كذريعة لارتكاب جريمة تنهي بها حياة إنسان
الإعدام ثم الإعدام لمرتكب هذه الجريمة التي أنهت حياة فتاة في مقتبل العمر
كان من واجب هذا المحامي الذي من المفروض أن يدافع عن حقوق المظلومين ألا يقبل الدفاع عن مجرم ثبتت في حقه التهمة