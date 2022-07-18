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إدارة سجن عكاشة تنفي حرمان سجين من الترويض الطبي

2022-07-18 / 12:06
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هبة بريس

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، الادعاءات المنشورة بخصوص حرمان السجين (ك.ط) من ذوي الاحتياجات الخاصة من الترويض الطبي.

وأفاد بيان توضيحي لإدارة السجن بأن السجين المذكور يعاني من إعاقة حركية على مستوى الأطراف السفلى، حيث مكنته إدارة المؤسسة من كرسي متحرك، مضيفا أنه سبق لطبيبة المؤسسة السجنية أن أصدرت وصفة طبية تقضي بإخضاعه لحصص للترويض الطبي، استفاد من عدد منها داخل المركز الطبي متعدد التخصصات التابع للمؤسسة، قبل أن يقرر المعني بالأمر الامتناع عن الاستفادة من باقي الحصص الموصوفة له.

وبناء على هذه المعطيات، تؤكد إدارة المؤسسة، أن ما نشر على لسان عائلة السجين المذكور لا أساس له من الصحة.

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