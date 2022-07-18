لأول مرة في تاريخها.. فاكهة الفقراء ” الهندية” تدخل الاسواق الممتازة بسعر يفوق الفواكه الاخرى
بعد أن تناولها الاجداد بالمجان، وبعدها احفادهم ب 50 فرانك حتى حدود درهمان، دخلت فاكهة ” الهندية” قاموس أغلى الفواكه سعرا ضمن الفواكه المحلية أو المستوردة، بعد أن إصطفت وسط الفواكه بالاسواق الممنازة بسعر وصل الى 50 درهم كلغ.
فاكهة كانت محبوبة الجماهير، الى وقت قريب قبل أن يعصف فيروس الدورة القرمزية، على الآلاف من الهكتارات بالمغرب، لتتحول الى ما يشبه أكوام من الرماد.
قبل خمس سنوات خلت، كان المئات من الشباب وخصوصا تلامذة العالم القروي، يعتبرون ” الهندية ” مورد معيشتهم، لانها الفاكهة الوحيدة التي تنبث في الاحراش ولا تحتاج من يسقيها او يحرسها، ففي الربيع هي مورد النحل بأزهارها الصفراء، وفي الصيف معاش الكثير من فقراء الوطن.
بأموالها تقام الافراح للبنات في القرى، باموالها يشترون التلاميذ ملابس ودفاتر الدخول المدرسي في كل موسم.
اليوم بهذا السعر تقطع ” الهندية” الرحم مع الفقراء بعد قرون من المودة وتوفير المعاش، لتدخل في أحضان البورجوازية بسعرها وحلتها الجديدة ، لكن مهما تزينت هذه الفاكهة لن تكون في سابق عهدها لانها لن تسعد الوافد الجديد .
2 تعليقات
هاد القضية كنت متوقعها، إمتا المغاربة كانو كايشريو الهندية معلبة، ياك ديما كانشريوها من عند مول الطابلة، درهم للحبة ؟ اللي كابيع هاد الهندية ل مرجان و الأسواق الكبرى، هو اللي قضا على الهندية اللي كانت كاتنبت بوحدها ف الخلا، والدرويش يقدر يشريها، سطل صغير ب 10 دراهم . قالك الحشرة القرمزية قضات عليها……وعلاش هاد الحشرة ما قضاتش على هاد الهندية اللي كاتباع ف مرجان ؟
الله ياخذ الحق في اللي كان السبب في انتشار القرمزية ليجعلها ترتفع في الاسواق الأوروبية .
اخنوش هو كارثة بالنسبة للفقراء اكثر من وباء كرونا سياسته الإستبدادية ونهب ثروات البلاد لاجل مصالحه . الله يجعل كل ليك يربحه من وراء الهندية حطب نار جهنم عليه .ما سمحنا ليه دنيا واخرة.