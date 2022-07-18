أكادير : إعتقال مسؤول حزبي كان في حالة سكر بعد إعتداءه على شرطيين

2022-07-18 / 11:44
ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن يمثل اليوم الاثنين، أن يمثل أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية أكادير، مسؤول حزبي واحد نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بعد إتهامه بتعنيف شرطيين كانا يزاولون مهامهم في حركة السير على مستوى شارع الحسن الثاني يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر الجريدة أن العضو المنتخب، كانا قد دخل في مشاداة كلامية مع رجال الامن، تحول إلى عراك بالايدي وتسبب في إصابة أحدهما في ساقه استدعى نقله الى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج، فيما أصيب اخر بخدوش على مستوى الوجه، وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع نائب رئيس الجهة، تحت تذابير الحراسة النظرية والإستمتاع له في المنسوب له.

وفي نفس السياق، إستنكر بلاغ صادر عن المرصد المغربي لحقوق الانسان فرع أكادير، بيان لرأي العام، يشجب خلاله السلوك الغير مسؤول للعضو المنخب، تجاه رجال الامن، مطالبا الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

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