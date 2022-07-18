حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة

2022-07-18 / 11:21
5
هبة بريس

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، عن تضامنه مع ساكنة المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “نيابة عن كل أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أتقدم بكافة مشاعر المواساة والتضامن مع كافة سكان الأقاليم الشمالية على إثر الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق والتي أدت إلى ضياع وإتلاف عدد من الأشجار والغابات والأراضي الفلاحية والزراعية وأضرت بالكثير من العائلات.”

وأضاف “كما لا يفوتني أن أشيد بمجهودات القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المختصة وكافة المؤسسات التي تجندت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إخماذ النار وحماية المواطنين والمواطنات من خطر توسع دائرته..كان الله في عونهم جميعا ووفقهم في مهمتهم السامية وخفف الضرر عن العائلات، إنه سميع مجيب.”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

2022-07-18 / 10:44
Photo of السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو وفاس

السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو…

2022-07-18 / 10:19
Photo of إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه

إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن…

2022-07-18 / 09:26
Photo of سلطات تازة: تم نقل 500 من السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم

سلطات تازة: تم نقل 500 من السكان بعيدا عن…

2022-07-17 / 23:35
Photo of إقليم العرائش.. الخسائر المادية لحريق “آل سريف” طالت 169 مسكنا

إقليم العرائش.. الخسائر المادية لحريق “آل سريف” طالت 169…

2022-07-17 / 22:10
Photo of سلطات وزان: تحويط حريق غابة “جبل أمزيز” والحد من انتشاره

سلطات وزان: تحويط حريق غابة “جبل أمزيز” والحد من…

2022-07-17 / 21:13
Photo of الرصاص يلعلع ببوجدور لتوقيف شقيقين هاجما شرطي ب”سكين”

الرصاص يلعلع ببوجدور لتوقيف شقيقين هاجما شرطي ب”سكين”

2022-07-16 / 23:27
Photo of حريق تازة.. النيران تأتي على 550 هكتار ولا خسائر بشرية

حريق تازة.. النيران تأتي على 550 هكتار ولا خسائر…

2022-07-16 / 23:13
Photo of اندلاع حريق بأحد المنازل بمحيط جامع الفنا بمراكش

اندلاع حريق بأحد المنازل بمحيط جامع الفنا بمراكش

2022-07-16 / 22:14
Photo of اندلاع حريق مهول بمدشر “دلم لغميق” ضواحي القصر الكبير ( صور)

اندلاع حريق مهول بمدشر “دلم لغميق” ضواحي القصر الكبير…

2022-07-16 / 17:34

‫5 تعليقات

  2. يجب مراعات الظروف المادية للمتضررين من هذه الحرائق خصوصا في هذه الضرفية الإقتصادية الصعبة وتعويضهم عن أية خسائر تعرضوا لها.

  3. هذه الحرائق تستوجب تدخلا عاجل من طرف المسؤولين للتخفيف من معانات المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ماديا ومعنويا وخصوصا في هذه الأجواء الصيفية الحارة وغلاء الأسعار .

  4. يجب أن يتجند الجميع على حد سواء المسؤولين والمواطنين لمؤازرة إخواننا الذين تمكنت الحرائق من المساس والإضرار بممتلاكتهم

  5. ياللاسف والله مالقينا ليكم جهد هدا يؤلمنا وسلم كل المغاربة
    وأناس آخرون يحتفلون في أكادير يدون اي مراعات لشعور الآخرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق