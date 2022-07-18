حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة
هبة بريس
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، عن تضامنه مع ساكنة المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة.
وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “نيابة عن كل أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أتقدم بكافة مشاعر المواساة والتضامن مع كافة سكان الأقاليم الشمالية على إثر الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق والتي أدت إلى ضياع وإتلاف عدد من الأشجار والغابات والأراضي الفلاحية والزراعية وأضرت بالكثير من العائلات.”
وأضاف “كما لا يفوتني أن أشيد بمجهودات القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المختصة وكافة المؤسسات التي تجندت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إخماذ النار وحماية المواطنين والمواطنات من خطر توسع دائرته..كان الله في عونهم جميعا ووفقهم في مهمتهم السامية وخفف الضرر عن العائلات، إنه سميع مجيب.”
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5 تعليقات
نطلب من الله ان العلي القدير ان يمدهم بالقوة لتخطي هذه المحنة
يجب مراعات الظروف المادية للمتضررين من هذه الحرائق خصوصا في هذه الضرفية الإقتصادية الصعبة وتعويضهم عن أية خسائر تعرضوا لها.
هذه الحرائق تستوجب تدخلا عاجل من طرف المسؤولين للتخفيف من معانات المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ماديا ومعنويا وخصوصا في هذه الأجواء الصيفية الحارة وغلاء الأسعار .
يجب أن يتجند الجميع على حد سواء المسؤولين والمواطنين لمؤازرة إخواننا الذين تمكنت الحرائق من المساس والإضرار بممتلاكتهم
ياللاسف والله مالقينا ليكم جهد هدا يؤلمنا وسلم كل المغاربة
وأناس آخرون يحتفلون في أكادير يدون اي مراعات لشعور الآخرين