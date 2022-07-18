الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات لاستعمال سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، عرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الخميسات قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط «19 »، يتعلق بقيام المشتبه فيه رفقة اثنين من شركائه بارتكاب سرقات بالعنف بالشارع العام، حيث تدخلت أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أن أحدهم واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، عرض خلالها مفتش شرطة لطعنة بليغة على مستوى الصدر، الأمر الذي اضطر زميله لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، وبحوزته تم حجز سلاح أبيض وقطعة من مخدر الشيرا ومجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة.

وقد تم نقل كل من موظف الشرطة المصاب والمشتبه فيه لمستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاع هذا الأخير لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فينا تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف شريكيه بعد تحديد هويتهما بشكل كامل.

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