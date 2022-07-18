السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو وفاس

2022-07-18 / 10:19
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ع محياوي - هبة بريس

وقعت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين صفرو وفاس مساء الأحد، إثر انقلاب سيارة من النوع الخفيف بسبب السرعة المفرطة والسكر الطافح حيث تحول مسارها إلى الجهة الأخرى من الطريق.

وخلفت هذه الحادثة إصابة متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والدراعين لسائق السيارة .

وفور علمها بالحادث ، انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين المكان لتحرير محضر في الواقعة وتسجيل المخالفات ، فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية المصاب للمستعجلات

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‫24 تعليقات

  1. إنها الفوضى في الطريق وعدم احترام قانون السير والمضايقات فالطريق ممايسبب ذالك في حوادث الطرق زيادة على السرعة المفرطة القاتلة مع شرب الخمر وغيرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل..

  2. يجب التعامل مع سيارتك بكل عقلانية وهدوء الأعصاب بدون تهور حتى لا تقع في كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباه ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة المفرطة القاتلة ياشباب…

  3. ياعباد الله اتقوا الله من قال لكم ان السيد كان في حالة سكر لا خفيف ولا طافح .انه اخذ كأس شاي مع أسرته واتجه عشرة دقاءق قبل الحادث إلى فاس فاين السكر واين الطالح ياايه الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا….

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