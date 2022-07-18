السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو وفاس

ع محياوي - هبة بريس

وقعت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين صفرو وفاس مساء الأحد، إثر انقلاب سيارة من النوع الخفيف بسبب السرعة المفرطة والسكر الطافح حيث تحول مسارها إلى الجهة الأخرى من الطريق.

وخلفت هذه الحادثة إصابة متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والدراعين لسائق السيارة .

وفور علمها بالحادث ، انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين المكان لتحرير محضر في الواقعة وتسجيل المخالفات ، فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية المصاب للمستعجلات

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