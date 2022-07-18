السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو وفاس
ع محياوي - هبة بريس
وقعت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين صفرو وفاس مساء الأحد، إثر انقلاب سيارة من النوع الخفيف بسبب السرعة المفرطة والسكر الطافح حيث تحول مسارها إلى الجهة الأخرى من الطريق.
وخلفت هذه الحادثة إصابة متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والدراعين لسائق السيارة .
وفور علمها بالحادث ، انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين المكان لتحرير محضر في الواقعة وتسجيل المخالفات ، فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية المصاب للمستعجلات
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
16 تعليقات
نتيجة التهور والسرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى الموت ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة..
هذه الحادثة شاهدتها مباشرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شباب طائش ومتهور يؤدي بنفسه إلى التهلكة وسببها شرب الكحول ..
التهور في الطريق وعدم احترام قانون السير مع السرعة المفرطة لهذا يجب علينا عدم التهور في الطريق..
بالسرعة المفرطة يخاطرون بانفسهم إلى التهلكة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنه انعدام الأخلاق وقلة النضج ويعتبرون الطريقة ملكهم لوحدهم وعدم الوعي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله والرجوع إلى الصواب وطريق المستقيم..
ربما لم يكن يستعمل حزام السلامة زيادة على ذالك السرعة المفرطة وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الحديثة المؤلمة..
السرعة وما ادراك ما السرعة. وهاهي نتيجتها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات الأمنية أن تمنع كليا شرب الخمر اثناء مزاولة السياقة حتى لا يعرض نفسه إلى التهلكة…
احترام قانون السير يؤدي إلى السلامة..
ارجوكم خذوا الحيطة والحذر من السرعة المفرطة…
هناك من ينتظرك بشغف من زوجة وابناء واب وأم فلا داعي إلى السرعة القاتلة التي تؤدي بك إلى الموت او الإعاقة الحركية إلى الأبد.
كثرة في الأواني الأخيرة بكثرة حوادث السير وسببها عدم احترام قانون السير وشرب الخمر….
يجب حل لهذه الجروب الطرقية التي كل سنة يذهب ضحايا الابرياء ..
لا داعي للسباق في الطريق لانها ليست حلبة السباق هههههههههههه وستكون أنت الضحية…