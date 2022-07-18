أمن مطار مراكش يوقف سويديا من أصول عربية مبحوث عنه دوليا

2022-07-18 / 09:46
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة الدولي، يوم السبت 16 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن سويدي من أصول عربية، يبلغ من العمر 35 سنة، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية اليونانية، وذلك لقضاء عقوبة حبسية في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إحدى العواصم الاسكندنافية، بعدما تبين أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بطلب من العدالة اليونانية، وذلك بعدما صدر في حقه حكم غيابي للاشتباه في تورطه في نشاط شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل إحالته على الجهات القضائية المكلفة بالبت في قضايا التسليم.

وتندرج عملية التوقيف هذه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي.

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‫15 تعليقات

  1. شكرا على المجهودات المبذولة من الشرطة لايقاف المبحوث عنهم وطنيا ودولية ..

  2. العجب العجاب إلقاء القبض بسرعة على المبحوث عنهم دوليا ،أما الذين ينهبون و يفسدون في الأرض بشتى الوسائل لا محاسب و لا رقيب نتمنى أن يكون نفس الشيء..

  4. تشكراتنا للامن المغربي ونتمنى مزيدا من الجهود لردع المجرمين وذوي السوابق والمبحوث عنهم وطنيا ودوليا..

  5. يجب اخراج قانون جديد ضد حاملي السلاح الأبيض من حق رجل الامن استخدامه في حال عدم امتثال الجاني..

  7. على المديرية العامة للأمن الوطني تكثيف عناصرها الأمنية والزيادة من مجهوداتهم وتكوينهم تكوينا جيدا من اجل استقرار البلد والحفاظ على أمنه..

  8. اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا . اللهم من اراد بنا كيدا فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم..

  10. يجب وضع قوانين وتشديد العقوبات على المبحوث عنهم وأصحاب السوابق القضائية للحد من الجرائم والسرقات..

  12. انها لمفخرة للمغرب من أجل إيقاف مبحوثين عنهم دوليا للتجارب التي تتمتع بها الشرطة المغربية ..

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