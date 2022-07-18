أمن مطار مراكش يوقف سويديا من أصول عربية مبحوث عنه دوليا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة الدولي، يوم السبت 16 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن سويدي من أصول عربية، يبلغ من العمر 35 سنة، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية اليونانية، وذلك لقضاء عقوبة حبسية في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إحدى العواصم الاسكندنافية، بعدما تبين أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بطلب من العدالة اليونانية، وذلك بعدما صدر في حقه حكم غيابي للاشتباه في تورطه في نشاط شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل إحالته على الجهات القضائية المكلفة بالبت في قضايا التسليم.

وتندرج عملية التوقيف هذه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5