بعد 20 سنة من الارتباط.. زواج جينيفر لوبيز و بن فليك

2022-07-18 / 09:35
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هبة بريس - وكالات

تزوّج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأميركية، بعد 20 عاماً من الارتباط والمواعدة.

وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس أن بنيامين غيزا أفليك تزوّج جينيفر لوبيز.

وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاماً أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.

وكانت لوبيز، وهي أيضاً سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.

والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم «جيلي»، وقد تابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود.

وأرجئ زواجهما الذي كان مقرراً في 2003 قبل إعلان انفصالهما عام 2004.

وتحدّثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة «بيبول» في فبراير قائلة: «إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية».

وأصبح النجمان «لا ينفصلان» منذ عودتهما إلى بعضهما بعضاً واشتريا منزلاً في بيفرلي هيلز، كما أفاد موقع «تي إم زي» المتخصص.

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