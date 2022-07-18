طقس الاثنين.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية، وبداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا بكل من الواجهة المتوسطية، سهول المحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية ، فضلا عن تسجيل قطرات مطرية أو زخات رعدية مصحوبة بهبات للرياح تحت الرعد بمرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الصغير والريف مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق.

وسيلاحظ أيضا تناثر حبات من الغبار بشكل كثيف بالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.

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