بحضور لقجع.. العصبة الاحترافية تنظم ورشة لأندية البطولة الوطنية

هبة بريس ـ الرباط

نظمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يوم الأحد 17 يوليوز 2022، ورشة عمل، ترأسها عبد السلام بلقشور، بحضور فوزي لقجع ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمشاركة الأندية المنضوية تحت لوائها، لدراسة العديد من الملفات التي تخص انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023 .

خلال هذا اللقاء، قدم محمد البقالي، رئيس اللجنة الابتدائية لتسليم الرخص للأندية الإحترافية، عرضا حول مشروع اشتغال الشركات الرياضية، والمعيقات التي تشوب انطلاق العمل بها في البطولة الاحترافية.

و بعد نقاش مستفيض مع ممثلي الأندية الذين حضروا اللقاء، تم الاتفاق على الإسراع بوثيرة خروج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ في عضون الشهر المقبل، مع تكوين لجنة خاصة لمتابعته قصد إطلاق العمل بالشركات الرياضية بداية من الموسم الكروي 2022-2023.

و تشجيعا لتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، تم الاتفاق على تأسيس فرق تابعة للأندية المنضوية تحت لواء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تمارس هذين النوعيين الكرويين بداية من الموسم الكروي المقبل.

كما قدم سعيد زكيني، مدير المركز الطبي الرياضي وتطوير الأداء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، عرضا حول الخدمات التي يقدمها المركز لفائدة الأندية، مشيرا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برمجت مشروعا يمتد لخمس سنوات، يهدف إلى دراسة علمية فيزيولجية لتحديد المميزات البدنية للاعبين المغاربة.

إثر ذلك، أعلن خليد مغافري الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عن مواعيد انطلاق منافسات البطولة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني، مع التذكير بالإكراهات التي ستواجهها في ظل مشاركات المنتخبات الوطنية الخارجية.

وفي كلمة ختامية، دعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للاهتمام بالتكوين، باعتباره ركيزة أساسية لخلق القيمة المضافة والتجويد النوعي الكيفي للممارسة الكروية ببلادنا.

وأكد فوزي لقجع، على أهمية تكوين فرق كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، في خطوة استباقية لتوسيع قاعدة ممارستها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0