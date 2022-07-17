وزارة الفلاحة تدخل على خط حرائق الغابات وتضع خطة لتجاوز تداعياتها

2022-07-17 / 22:17
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هبة بريس

دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على خط الحرائق التي نشبت في عدد من غابات المملكة و ذلك عبر الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات سيهم بالأساس تشخيص الوضع والإحصائيات وتحديد الآثار والانعكاسات لبرمجة المشاريع المندمجة من أجل إعادة تأهيل المنظومات المتضررة بالاعتماد على الأصناف الغابوية المتأقلمة مع الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة بداية من موسم التشجير المقبل.

وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الأحد، في بلاغ لها أنه يجري على المستوى الاجتماعي، وفي إطار استراتيجيتي “غابات المغرب 2020-2030” و”الجيل الأخضر 2020-2030″، وضع خلية على المستويين المركزي والمحلي وبتنسيق مع كل الفاعلين، من أجل تحديد التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة لمواكبة الساكنة المتضررة من هاته الحرائق وكذا برمجة مشاريع تنموية مندمجة.

وأفادت الوكالة، أن فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق التي تشهدها العديد من غابات شمال المملكة، تمكنت من احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة، لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.

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