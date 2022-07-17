إقليم العرائش.. الخسائر المادية لحريق “آل سريف” طالت 169 مسكنا

هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم العرائش أن جهود فرق مكافحة النيران لاتزال متواصلة لمواجهة الحريق الغابوي المندلع على مستوى غابة “بني يسف آل سريف” المتواجدة بالمجال الترابي لجماعتي سوق القلة وبوجديان، حيث تم إلى حدود مساء اليوم الأحد التحكم في 70 بالمائة من الحريق.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه ما زالت هناك خمس بؤر للنيران ضعيفة الأهمية تجاهد طواقم الإطفاء لإخمادها، مشيرة إلى أن محيط المجال الغابوي المعني بهذا الحريق قد ارتفع إلى حوالي 5300 هكتار.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تأمين نقل 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا بعيدا عن أماكن الخطر، مشيرة إلى أن النيران تسببت في خسائر مادية حيث طالت النيران 169 مسكنا.

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