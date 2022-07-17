الحملة الوطنية للتلقيح.. نسبة إقبال المغاربة على الجرعة الرابعة ضعيف

2022-07-17 / 21:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بالرغم من الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة ، غير أن نسبة الإقبال على تلقي جرعات التلقيح في المغرب في تراجع مستمر.

و حسب المعطيات اليومية التي تقدمها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في نشرتها الإخبارية الخاصة بحصيلة الحالة الوبائية في بلادنا، فالإقبال على تلقي الجرعة الرابعة ضعيف نسبيا.

و لحدود الساعة، لم يتعد عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة عدد 12 ألف و 83 شخصا.

و وصل عدد المطعمين بثلاث جرعات لرقم ستة ملايين و 597 ألفا و 379 شخصا، بينما الملقحون بجرعتين وصل لرقم 23 مليون و 352 ألفا و 719 شخصا، بينما من تلقى جرعة واحد على الأقل وصل لرقم 24 مليون و 865 ألفا و 46 شخص.

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تعليق واحد

  1. انا من الرباط حي النهضة، ذهبت لاخد الجرعة الرابعة يوم الخميس وللأسف الشديد اخبروني ان الطبببة غير مجودة، لأنني عندي مرض مزمن، وطلب منذ العودة في الغد ففعلت.
    كنت هنالك في الساعة 10 و30د فاخبروني أنهم لن يبدأوا الا عند الساعة 11 و30 د.
    فما كان امامي إلا التوجه إلى مستشفى ابن سينا للأسف لم أجد أين اركن فعدت ادراجي وانتظرت حتى شرعوا في العمل الا الطبيبة غير موجودة مرة أخرى.
    ثم يأتون ويقولون إقبال قليل لاخد الجرعة 4.
    حشوما عليكم ديروا خدمتكم او بإرادة من المذنب.

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