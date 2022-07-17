الحملة الوطنية للتلقيح.. نسبة إقبال المغاربة على الجرعة الرابعة ضعيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة ، غير أن نسبة الإقبال على تلقي جرعات التلقيح في المغرب في تراجع مستمر.

و حسب المعطيات اليومية التي تقدمها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في نشرتها الإخبارية الخاصة بحصيلة الحالة الوبائية في بلادنا، فالإقبال على تلقي الجرعة الرابعة ضعيف نسبيا.

و لحدود الساعة، لم يتعد عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة عدد 12 ألف و 83 شخصا.

و وصل عدد المطعمين بثلاث جرعات لرقم ستة ملايين و 597 ألفا و 379 شخصا، بينما الملقحون بجرعتين وصل لرقم 23 مليون و 352 ألفا و 719 شخصا، بينما من تلقى جرعة واحد على الأقل وصل لرقم 24 مليون و 865 ألفا و 46 شخص.

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