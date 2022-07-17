سلطات وزان: تحويط حريق غابة “جبل أمزيز” والحد من انتشاره

هبة بريس

علم لدى مصادر محلية بإقليم وزان أن فرق مكافحة النيران تمكنت، بعد زوال اليوم الأحد، من تحويط الحريق الغابوي المندلع بغابة “جبل أمزيز” على مستوى جماعتي زومي ومقريصات.

وذكرت المصادر ذاتها أن النيران تسببت في خسائر طالت الغطاء الغابوي حيث أتت على 400 هكتار، مشكلة أساسا من الصنوبر والأشجار المثمرة والأصناف النباتية الثانوية، وذلك دون تسجيل أية خسائر بشرية.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أنه قد تم مساء اليوم أيضا الحد من انتشار الحريق المسجل قرب دوار “فتراس” بجماعة عين بيضاء، مبرزة أنه التهم 6 هكتارات من الغطاء النباتي المحلي.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية بسبب الحريق.

يشار إلى أن جهود إطفاء الحرائق التي شهدتها بعض غابات الإقليم شملت تعبئة كافة الموارد والإمكانات المعبأة من أجل الحيلولة دون توسع محيط النيران بشكل جسيم، حيث تم استقدام تعزيزات بشرية مكونة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة من أجل دعم فرق التدخل الأرضي للتصدي للنيران.

وبالنظر لوعورة تضاريس المنطقة، فقد تم الرفع من وتيرة استعمال آليات التدخل الجوي التي يعتبر تدخلها حاسما في مثل هذه الظروف، حيث جرى تنفيذ طلعات إطفائية جوية لصب المياه بواسطة الطائرات وتكثيف برمجة طلعات أخرى لتحويط رقعة النيران.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0