أشبال الأطلس يصلون السعودية لتمثيل المغرب في كأس العرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حلت صباح يومه الاحد 17 يوليوز 2022 بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بمطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية، ومنه توجهت إلى مدينة أبها وفق ما أكده موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و سيشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليوز و6 غشت 2022 في منافسات كأس العرب.

وكانت قرعة كأس العرب قد وضعت المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في المجموعة السادسة إلى جانبي منتخبي فلسطين والسودان.

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