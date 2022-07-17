بيرو: “حكومة أخنوش تتعرض للتشويش و علينا جميعا التصدي لأعداء الوطن”

2022-07-17 / 20:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد أنيس بيرو، الوزير السابق، و القيادي الحالي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن حكومة أخنوش تتعرض للتشويش.

و أوضح بيرو عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” على أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش تتعرض للتشويش، داعيا مناضلي حزبه إلى تكثيف التواصل مع المواطنين، للرد على الخصوم وكذلك على أعداء الوطن في الخارج.

و أشار بيرو أن النجاح الذي حققه الحزب جاء بفضل الالتزام الجماعي للمناضلين التجمعيين الذين اقتنعوا وتشبعوا بالمشروع وبنوه مع المواطنين عبر الثقة والعمل المتواصل والخطاب الصادق.

و أكد منسق حزب الحمامة أن ما تم تحقيقه من مكتسبات كان بمشاركة جميع فئات المجتمع.

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‫44 تعليقات

  1. تريدون فقط من يقول العام زين، انتم اعداء الوطن، كفى من الكذب، دوركم ايجاد الحلول للمشاكل وليس التستر وراء اعداء الوطن الغير موجودين الا في مخيلتكم، حسبنا الله ونعم الوكيل،

  2. هل آصبحت معارضت قراراتكم الا وطنية عداء للوطن،وهل آصبح المواطن البسيط الذي يصرخ من غلاء الآسعار عدو للوطن ؟؟ من انتم من سلطكم على هد الوطن لتنهبوه سرقتم المال و السلطة و الآن تحاولون ان تسرقو منا وطننا.

  3. سؤال هل حكومة أخنوش هي الوطن هي فقط حكومة إذا لم تنجح عليها الذهاب

  4. حكومة النصب والاحتيال تتعرض للتشويش ويجب التصدي للمواطنين الصالحين لايقافهم الله ينعل لي مايحشم بصح لي مالفة تشطح مادرك وجها واله ماعندكم وعلاش تحشمو

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