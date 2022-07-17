بيرو: “حكومة أخنوش تتعرض للتشويش و علينا جميعا التصدي لأعداء الوطن”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد أنيس بيرو، الوزير السابق، و القيادي الحالي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن حكومة أخنوش تتعرض للتشويش.
و أوضح بيرو عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” على أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش تتعرض للتشويش، داعيا مناضلي حزبه إلى تكثيف التواصل مع المواطنين، للرد على الخصوم وكذلك على أعداء الوطن في الخارج.
و أشار بيرو أن النجاح الذي حققه الحزب جاء بفضل الالتزام الجماعي للمناضلين التجمعيين الذين اقتنعوا وتشبعوا بالمشروع وبنوه مع المواطنين عبر الثقة والعمل المتواصل والخطاب الصادق.
و أكد منسق حزب الحمامة أن ما تم تحقيقه من مكتسبات كان بمشاركة جميع فئات المجتمع.
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14 تعليقات
انتم أعداء الوطن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أليس التشويش هو من زاد بسببه عدد الفقراء في المغرب
أليس عدو الوطن من سرق أموال المغاربة
لاتمثلون الا أنفسكم وفوزكم مشكوك فيه ؟ افقرتم الشعب المغربي وخدمتم اللوبيات والعصابات في كل الميادين !كيف تتجرؤون على رفع سعر البترول لتجدوا أنفسكم في تخبط مع العصابات والضحية الوحيد هو المواطن الضعيف..
إرحل أخنوش . عاش الشعب
اعداء الوطن هم سراق الشعب المغربي من بوبي المحروقات و تجار الازمات
اعداء الوطن هم انتم لاتحملوا الناس فشل سياستكم أنتم من اوهمتم الشعب تستاهل احسن اخنوش نسي نفسه رئيس حكومة المغرب ويتصرف وكانه تاجر وفعلا هو تاجر غير أن التجارة تحلى مع المنافسة الشريفة ووجود متدخلين اخرين وليس احتكار سوق المحروقات واغلاق لاسمير ورفض اي اقتراح من الشعب للاستفراد بالغنيمة ولما هاج الشعب رقضا للظلم تقولون اعداء الوطن
أنتم هم أعداء الوطن وأعداء الشعب المغربي الضعيف المغلوب على أمره تشربون من دمه ليلى ونهارا ولاتوجد فيكم الرحمة ولا شفقة الدخل محدود إذا كان هنا دخل والشغل مفقود والزيادات في الأسعار المتتالية في المواد الغذائية والبنزين والمازوت اليوم سعر البرميل 98 دولار.
ان كان هناك اعداء للوطن فانتم اولهم بقراراتكم التي انهكت كاهل المواطن
المواطن المغربي هو من تشوشت حياته بالزيادات المتتالية بعدما طارت وعودكم وتبخرت .
لا يوجد شيء إسمه تشويش، كيف يكون تشويش والحكومة نائمة عما يقع أو بالأحرى من يوقعه الأيادي الخفية بالحياة المعيشية للشعب من غلاء المعيشة والمحروقات في وقت النفط نزل تحت 100 دولار.
أنت أيها السيد الذي يرمي بالتشويش على السراب إعطني شيء واحد حققته حكومتكم نال رضى الشعب اتحداك.
منذ تولي زعيمكم الحكومة ونحن عشرة خطى للوراء ولم نحقق خطوة واحدة للأمام.
إلى متى ستظل الكراسي الحكومية وسيلة لملء الجيوب لكل من ينافق الشعب.
هذا الكلام تعودنا عليه شوف شي بروباكندا اخرى
انا من مناضلي الحزب سابقا واقولها بكل صراحة
انتم هم الاعداء الحقيقين للوطن كفاكم من السرقة وتفقير الشعب
لكي نصدق ما تقولون ادكروا لنا الدين وصفهم لاعداء الوطن و الخصوم وبلا بلا بلا ادكرهم بالاسم و الصفة عوض تعليق فشلكم في شماعة الخصوم وووووالخ.
انتم من يجب عليكم ايجاد الحلول و ليس المواطن لانكم انتم في مصدر القرار و تملكون المال و السلطة و و و اما المواطن فحالته المزرية و همومه تكفيه فلا تحملوه ما لا طاقة له به .
يقول المثل الشعبي. قوم ولا طلق.