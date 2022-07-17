وزاة الصحة: “عدد حالات كورونا الإيجابية بالمغرب فاق المليون و ربع”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن عدد الحالات الإيجابية المؤكدة لإصابات كورونا بالمغرب فاق المليون و ربع المليون حالة.

و حسب ما تضمنته النشرة الإخبارية اليومية لحالات الإصابة بكوفيد، فقد بلغت حصيلة المصابين بكورونا منذ بداية الجائحة رقم مليون و 251 ألف و 297 حالة مؤكدة.

و سجلت الوزارة ذاتها في الأربع و عشرون ساعة الأخيرة إصابة 787 شخص بالفيروس التاجي بعد إجراء 8587 تحليلة مخبرية.

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