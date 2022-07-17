تحطم طائرة شحن أوكرانية محملة بالأسلحة و الألغام

هبة بريس ـ وكالات

تحطمت طائرة شحن أوكرانية قرب باليوخوري كافالاس شمال اليونان في ساعة متأخرة مساء السبت وفق ما أعلنته فرق إطفاء.

وأوضحت السلطات الصربية وشركة ميريديان للطيران أن الحادثة أدت إلى مقتل كل أفراد طاقم الطائرة التي كانت تقل أكثر من 11 طنا من الذخيرة من صربيا إلى بنغلادش.

و في لقطات صورتها طائرات مسيرة من موقع الحادث يظهر الحطام المتفحم للطائرة وهي من نوع “أنتونوف إيه إن -12” متناثرا في حقول، و وفق السلطات اليونانية فإن الطائرة كان على متنها طاقم مكون من ثمانية أفراد.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جميع أفراد الطاقم أوكرانيون، وقالت شركة ميريديان للطيران، ومقرها أوكرانيا، والتي تشغل الطائرة إن جميع أفراد الطاقم لقوا حتفهم.

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