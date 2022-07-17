الشطبي: “الحكومة تعمل ليلا نهارا الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين”

2022-07-17 / 18:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، أن الحكومة تعمل ليلا نهارا من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.

و أوضح القيادي داخل حزب الحمامة أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تجاوز اللحظات الصعبة التي تتسم بارتفاع الأسعار.

و أشار ذات المتحدث أن العالم بأسره يعرف ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما يصعب التكهن بما سيصبح عليه الأمر مستقبلا على المستوى العالمي.

و شدد المنسق الجهوي لخزب التجمع الوطني للأحرار على أنه يصعب التحكم في أسعار المحروقات لارتباطها بالسوق الدولي.

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‫27 تعليقات

  1. تعمل ليل نهار.!!!!كيف ذلك هل تعملون بايديكم هل تطرزون الأثواب هل عملكم كعمل عاملي المصانع …ما افهمتش هاذي

  2. لا نريد اي حكومة اخرى نريد حكومة مشكلة من طرف جلالة الملك اتحمل مسؤوليتها..

  3. يريدون قتل المواطنين والتخلص منه فالمواطن البسيط والفقير لم تعد له القدرة على اقتناء خبزة ولا تسديد حاجياته الشهرية ..

  5. انه لشيء محزن ان نرى المواطن يعاني الفقر . وكبار المسؤولين ينعمون بخيرات البلاد .

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