الشطبي: “الحكومة تعمل ليلا نهارا الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، أن الحكومة تعمل ليلا نهارا من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.
و أوضح القيادي داخل حزب الحمامة أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تجاوز اللحظات الصعبة التي تتسم بارتفاع الأسعار.
و أشار ذات المتحدث أن العالم بأسره يعرف ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما يصعب التكهن بما سيصبح عليه الأمر مستقبلا على المستوى العالمي.
و شدد المنسق الجهوي لخزب التجمع الوطني للأحرار على أنه يصعب التحكم في أسعار المحروقات لارتباطها بالسوق الدولي.
ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
7
11
27 تعليقات
فعلا تعملون نهارا وليلا ويوم الأحد وصيفا وشتاءا.وتتقشفون وتركبون سيارات داسيا المغربية .ليعيش المغاربة في بحبوحة .
خدمو غير بنهار عفاكم ليل لا
المواطن لم تعد له القدرة على توفير قوته وذالك ناتج عن الزيادات المتتالية في المواد الغذائية والمحروقات و…
يبقى سلاحنا في الاخير هو المقاطعة والباقي تقليد والنفاق والوعود الكاذبة هرمنا ..
نناشد مسؤولي الحكومة التدخل الفوري لانقاذ هذا الشعب الضعيف من هذا الغلاء الفاحش والا ستحصل كارثة عظمى لا قدر الله .
الله ينعل لي مايحشم
الله ينعل لي مايحشم
الله ينعل لي مايحشم
حكومة تفقير الفقير واغناء الغني حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وعند الله يقام العدل..
إن لم تستحي فقل ما شئت
يجب علينا رفع راية في وجه الحكومة ومطالبتها بالرحيل فورا فمنذ أن توليها ونحن نشهد عدة زيادات ضخمة. لا لغلاء الاسعار حسبنا الله ونعم الوكيل فالحكومة الظالمة..
لا للغلاء كلنا ضذ الزيادة في الاسعار والمحروقات ..
عند الله تلتقي الخصوم وهناك يقتص كل مظلوم من ظالمه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حكومة فاشلة…
رغم انخفاض سعر برميل النفط عالميا… اخنوش يستمر بنفس الاثمنة المرتفعة في محطات بيع الوقود لانه هو الموزع ..
اين النقابات؟ ونواب الأمة؟ والمستشارين ؟ اين الجمعية المغربية لحماية المال العام ؟ وحماية المستهلك؟!
الشعب لم يعد يستحمل هاته الزيادات المشؤومة..
حسبنا الله ونعم الوكيل حكومة فاشلة بكل المقاييس لم تهتم قد لامر المواطن سوى التضارب في مصالحها ..
إرحل_أخنوش
فعلا تعملون نهارا وليلا ويوم الأحد وصيفا وشتاءا لمصالحكم الشخصية اما الشعب فله الله و الملك.
اسوء حكومة لحد الان.
كاذب
المغاربة كلهم فقدوا الثقة في هذه الحكومة المشؤومة فهي للاسف كانت ضد احتياجات الشعب وتركته يتخبط في معاناته ..
اللجنة الوطنية لمراقبة الاسعار في خبر كان. اين يكمن دورها ؟! النوم والاكتفاء بالمشاهدة .. اين باقي الجمعيات .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..