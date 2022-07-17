الشطبي: “الحكومة تعمل ليلا نهارا الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، أن الحكومة تعمل ليلا نهارا من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.
و أوضح القيادي داخل حزب الحمامة أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تجاوز اللحظات الصعبة التي تتسم بارتفاع الأسعار.
و أشار ذات المتحدث أن العالم بأسره يعرف ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما يصعب التكهن بما سيصبح عليه الأمر مستقبلا على المستوى العالمي.
و شدد المنسق الجهوي لخزب التجمع الوطني للأحرار على أنه يصعب التحكم في أسعار المحروقات لارتباطها بالسوق الدولي.
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تعليق واحد
فعلا تعملون نهارا وليلا ويوم الأحد وصيفا وشتاءا.وتتقشفون وتركبون سيارات داسيا المغربية .ليعيش المغاربة في بحبوحة .