تونس ولاية جزائرية”.. تصريح لخبير جزائري يثير موجة استنكار واسعة

هبة بريس

أثار خبير جزائري موجة استنكار واسعة في تونس، بعدما قال إن بلاده تعتبر تونس إحدى “الولايات” التابعة لها.

وخلال استضافته في قناة “سكاي نيوز عربية” للتعليق على قرار إعادة فتح الحدود بين البلدين، قال الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي إن السلطات الجزائرية تعتبر تونس الشقيقة الصغرى، قبل أن يضيف “لنقلها بصراحة: تُعتبر تونس ولاية جزائرية مهمة جدا”.

وأثار تصريح تيغرسي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل في تونس، حيث كتب أحد النشطاء “تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لتونس والتعدي لسيادتها من قبل النظام العسكري في الجزائر

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