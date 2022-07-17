Embargoed until October 16, 2015 - 03:00 GMT / TO GO WITH AFP STORY BY JAY DESHMUKH - Egyptian Zamalek football club chief Mortada Mansour (C) arrives for a campaign meeting of his son Ahmed Mortada Mansour, candidate for the liberal Free Egyptians Party for the parliamentary elections, on October 9, 2015 in the capital Cairo. Egyptians begin voting on October 18, 2015 for a new 596-member parliament, the first since the previous assembly was dissolved in June 2012. The liberal Free Egyptians Party, founded by telecoms tycoon Naguib Sawiris -- who has offered to buy an island off Greece or Italy to shelter people fleeing from war ravaged Syria -- has 231 candidates contesting across Egypt's 27 provinces. AFP PHOTO/ MOHAMED EL-SHAHED (Photo by MOHAMED EL-SHAHED / AFP)

مصر.. “حكم نهائي” بقضية الأهلي ضد مرتضى منصور

2022-07-17 / 16:42
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هبة بريس _ وكالات

نشر نادي الزمالك المصري، الأحد، بيانا يؤكد أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً نهائياً صباح اليوم يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، وإلغائها، بحق رئيس النادي مرتضى منصور.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت في أبريل الماضي حكماً بحبس منصور عاما بعد دعوى من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبه، على صفحة منصور الشخصية.

وحسب بيان نادي الزمالك، الأحد، فقد قدم منصور صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة في هذه الوقائع ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بأنه قد صدر قراراً من المحامى العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وتحدث بيان الزمالك أن بعض المسؤولين في الدولة “حفاظاً علي إستقرار المجتمع وعدم حدوث فتنة بين جماهير الناديين الكبيرين” عرضوا على منصور والخطيب إنهاء الخلاف ببيان مشترك يؤكدان فيه احترام كل منهما للنادي الآخر، و”لقد رحب المستشار مرتضي منصور بهذه المبادرة (..) إلا أن الكابتن محمود الخطيب أحرج الكافة وأعلن أنه يرفضها”.

وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي، في أبريل الماضي، أن رئيسه محمود الخطيب حصل على حكم من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وهو محام شهير، عامين، بتهمة السب والقذف.

ورفع الخطيب دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العام الماضي، اتهم فيهما رئيس الزمالك بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الاعلام.

وتثير القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي، وآخرين، ضد منصور اهتماما واسعا في مصر، بالنظر إلى شخصيتي المدعي والمدعى عليه.

وكان الخطيب، النجم الكروي المعتزل، أقام دعوات قضائية ضد منصور، متهمًا إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة “الشروق” القاهرية، تنظر المحاكم، أكثر من دعوى سب وقذف رفعها الخطيب، وأعضاء بمجلس إدارة الأهلي، ضد منصور.

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