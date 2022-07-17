إمام الحرم المكي السابق” يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي”

2022-07-17 / 15:02
1
هبة بريس

في حادثة غريبة، ارتدى إمام المسجد الحرام السابق، الشيخ السعودي عادل الكلباني، “الجينز” وقاد دراجة نارية من فئة “الهارلي”، في شبه كبير لفِرق الدراجات النارية الأجنبية التي تظهر في الأفلام الأجنبية.

وظهر الشيخ الكلباني في مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز” ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي

ووفقا لما ظهر في الفيديو، فقد تساءل الكلباني، عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: “ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140”.

وكان الشيخ الكلباني قد أثار الجدل في وقت سابق، عندما شارك في مقطع فيديو دعائي جديد لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس وزراء إسرائيل: ما يحدث مع السعودية “تطبيع فعلي

رئيس وزراء إسرائيل: ما يحدث مع السعودية “تطبيع فعلي

2022-07-17 / 16:54
Photo of مصر.. “حكم نهائي” بقضية الأهلي ضد مرتضى منصور

مصر.. “حكم نهائي” بقضية الأهلي ضد مرتضى منصور

2022-07-17 / 16:42
Photo of شرطي خارج الخدمة يقتل رجلا في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية

شرطي خارج الخدمة يقتل رجلا في إطلاق نار بالعاصمة…

2022-07-17 / 14:38
Photo of صربيا ترسل مذكرة احتجاج إلى كرواتيا

صربيا ترسل مذكرة احتجاج إلى كرواتيا

2022-07-17 / 11:54
Photo of زوجة بايدن : الرئيس الامريكي متعثر منذ توليه الرئاسة و يواجه أزمات غير متوقعة

زوجة بايدن : الرئيس الامريكي متعثر منذ توليه الرئاسة…

2022-07-17 / 10:38
Photo of شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال الجوي السعودي

شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال…

2022-07-17 / 10:26
Photo of إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق…

2022-07-17 / 09:32
Photo of تحطم طائرة شحن متجهة من صربيا إلى الأردن بشمال اليونان

تحطم طائرة شحن متجهة من صربيا إلى الأردن بشمال…

2022-07-17 / 09:16
Photo of اختيار رواندا مقرا للوكالة الإفريقية للأدوية خيبة أمل وفشل آخر للدبلوماسية الجزائرية

اختيار رواندا مقرا للوكالة الإفريقية للأدوية خيبة أمل وفشل…

2022-07-16 / 22:11
Photo of بعد اختتام زيارته.. بايدن يغادر السعودية

بعد اختتام زيارته.. بايدن يغادر السعودية

2022-07-16 / 17:50

تعليق واحد

  1. وما العيب في ذلك على العكس ظهوره بهذة الحلة سيبدد تلك الصورة أو الاعتقادات الخاطئة التى يرى بها الغرب الإسلام والمسلمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق