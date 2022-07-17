جامعي : فتح المعبر الحدودي “اللنبي” يعكس الجهود المتواصلة للملك حول القضية الفلسطينية

2022-07-17 / 14:24
1
هبة بريس _ و م ع

أكد أستاذ القانون الدولي العام بالأردن ، عمر محمود اعمر ، أن فتح المعبر الحدودي ” اللنبي / الملك حسين ” بين الضفة الغربية والأردن بوساطة مغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ، يعكس الجهود المتواصلة لجلالة الملك في التخفيف من القيود والضغوطات التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وقال الأستاذ الأردني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن الجهود الملكية المستمرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل مباشر للتخفيف عن الشعب الفلسطيني وتسهيل العقبات التي يواجهها ، أفضت إلى التزام السلطات المختصة في إسرائيل بفتح المعبر الحدودي اللنبي / الملك حسين الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن فور الانتهاء من التحضيرات اللازمة لذلك على مدار 24 ساعة يوميا وبدون انقطاع.

وأكد على أن جهود جلالة الملك ما زالت تتوالى في سبيل التخفيف من القيود والضغوطات التي يعيشها الشعب الفلسطيني ايمانا من جلالته بضرورة احلال السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف أنه بفضل جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيتمكن الفلسطينيون من ارتياد المعبر الحدودي والدخول والخروج إلى الاراضي الفلسطينية دون التقيد بساعات عمل معينة للمعبر الحدودي كما كان معمولا به سابقا ، مشيرا إلى أن هذه الجهود الملكية ستسفر أيضا عن تسهيل اجراءات حركة نقل البضائع إلى فلسطين.

وذكر بإشادة وزيرة المواصلات والنقل في الحكومة الإسرائيلية بالدور الكبير والناجح لصاحب الجلالة في مساعيه للالتزام بدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس ولاية جزائرية”.. تصريح لخبير جزائري يثير موجة استنكار واسعة

تونس ولاية جزائرية”.. تصريح لخبير جزائري يثير موجة استنكار…

2022-07-17 / 16:46
Photo of مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ” أفيف كوخافي” الإسرائلي للمغرب

مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ”…

2022-07-17 / 12:31
Photo of ايت الطالب : العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب الاستباقي

ايت الطالب : العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب…

2022-07-17 / 11:26
Photo of الملك حسين.. وسائل إعلام إيطالية تسلط الضوء على وساطة المغرب

الملك حسين.. وسائل إعلام إيطالية تسلط الضوء على وساطة…

2022-07-17 / 10:59
Photo of قيادات “الأحرار” يرفضون تشويش الخصوم.. وبايتاس: لا نلعب دور المتفرج في مواجهة الأزمة

قيادات “الأحرار” يرفضون تشويش الخصوم.. وبايتاس: لا نلعب دور…

2022-07-16 / 23:11
Photo of غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في التعليم والصحة”

غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في…

2022-07-16 / 20:45
Photo of “الشبيبة التجمعية” تدعو إلى اليقظة والحذر من “عمليات التشويش”

“الشبيبة التجمعية” تدعو إلى اليقظة والحذر من “عمليات التشويش”

2022-07-16 / 17:26
Photo of تصريح وزير الإعلامي الجزائري ضد المغرب ..بحث عن شماعات لتعليق الانتكاسات الداخلية

تصريح وزير الإعلامي الجزائري ضد المغرب ..بحث عن شماعات…

2022-07-16 / 10:59
Photo of الأسبوع المقبل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب

الأسبوع المقبل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب

2022-07-16 / 09:36
Photo of السكوري: “مخطط الشغل مدرج في البرنامج الحكومي و التزامات اتفاق 30 أبريل”

السكوري: “مخطط الشغل مدرج في البرنامج الحكومي و التزامات…

2022-07-15 / 17:24

تعليق واحد

  1. هذه هي نتاىج الجهود التي يقوم بها المغرب تجاه قضية اخواننا الفلسطينيين في سبيل عيش عادل وكريم وليس رفع الشعارات الفضفاضة التي لا فاىدة من وراىها التي يلوح بها بعض خصوم وحدتنا الترابية هذه نتاىج ملموسة على أرض الواقع وليس اقوال وادعاءات عاش المملكة المغربية العلوية الشريفة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق