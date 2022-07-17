بودن عن فتح معبر اللنبي ..دور الرباط المتفرد يدلل العقبات بعيدا عن الإستعراض
توقف المحلل السياسي محمد بودن عند الدلالات التي يحملها قرار السلطات الإسرائيلية فتح المركز الحدودي ” ألنبي – الملك حسين” بفضل الوساطة المباشرة للمملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية
وعدد محمد بودن الدلالات في محاور جاءت على الشكل الاتي :
اولا : القرار يمثل ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك محمد السادس بخصوص تحسين شروط عيش الفلسطنيين لما للمركز الحدودي من أهمية جيو – استراتيجية واقتصادية و انسانية و سياحية و تماسه مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى الوصاية على المقدسات، كما يعبر القرار عن الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للسلام في الشرق الأوسط و الحقوق المشروعة للفلسطينيين و تأكيده باستمرار على حل الدولتين على أساس حدود 1967 فضلا عن قيام وكالة بيت مال القدس بأعمال تنموية و انسانية لفائذة الفلسطنيين .
المملكة المغربية من الدول التي كانت دائما و لاتزال تحاول تقديم مساهمة كبيرة بخصوص النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي و تتمتع بعلاقات تاريخية و انسانية مع الأطراف المعنية بما يجعلها فاعلا مركزيا في اية مبادرة في المستقبل .
ثانيا : القرار يعكس أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تعتمد على تحالفات واضحة و قوية وتنسيق منتظم على الصعيدين الثنائي مع الطرفين و القوى الدولية و الاقليمية و المتعدد الأطراف و أهمية هذا النهج تنعكس على جهود الوساطة المغربية بتحقيق النجاحات .
علاوة على ان العلاقات الجيدة للمغرب مع مختلف الأطراف و الفاعلين في الشرق الأوسط تسمح له بالتحرك بطريقة بناءة وبرؤية تستوعب مختلف اصحاب المصلحة و التي من شأنها ان تحقق اختراقا كبيرا وتطورا هاما في نزاع يوصف بالمزمن.
ثالثا : القرار يمثل احدى نتائج الاتفاق الثلاثي المغربي – الامريكي – الإسرائيلي الموقع في ديسمبر 2020 وقد تم الإعلان عنه في توقيت حافل بالمستجدات حيث يشهد السياق الراهن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة و حصول تحولات هامة في البيئة الإستراتيجية للمحيط الإقليمي و من هذا المنطلق فالمملكة المغربية تستثمر علاقاتها الدولية لمصلحة السلام و تستخدم دورها الدبلوماسي النشط و النافذ لتخفيف تعقيدات الوضع، و يمكن القول أن محطات عديدة أظهرت ان دور المغرب في القضية الفلسطينية لا غنى عنه .
رابعا : دور المملكة المغربية المتفرد يجعلها وسيطا مناسبا على نطاق جيو – سياسي واسع بغية تدليل العقبات و تحقيق ننائج عملية بعيدا عن الاستعراض و الاستخدام الكلاسيكسي للقضية الفلسطينية.
فالوساطة هي إحدى الأدوات الأساسية للسلام و لكنها تحتاج لأقصى قدر من الصبر و العناية في عملية قد تكون طويلة و تحتاج لفهم و خلفية حول مختلف الأبعاد و الفاعلين المباشرين و غير المباشرين في الشرق الأوسط وهذا ما يتوفر لدى الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس و يجعلها تنال تقدير خبراء الدبلوماسية و يرسخ التصورات الايجابية حولها عبر العالم.
محمد بودن رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية.
18 تعليقات
حفظ الله ملكنا الغالي الحنون يسعى دائما إلى التسامح والحوار الجاد بالصلح بين البلدين الفلسطيني والاسرائيلي ..
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وحماية القدس الشريف..
إنها مبادرة طيبة ومحمودة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بفتتاح الجسر الذي يربط بين الضفة الغربية بالأردن بشكل دائم…
إن هذا الجسر كلف مباليغ كثيرة اللهم اجعلها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في ميزان حسناته يآرب واشفيه شفاءا لا يغادر سقيما..
المغرب يمتاز بسياسة وديبلوماسية فعالة ومنصفة بالمصداقية والشفافية وروح معنوية عالية الجودة فحفظ الله ملكنا الحبيب وملكنا الغالي وملك القلوب دائما سباقا لحماية الشعوب العربية وتنتهي له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على الشعوب العربية..
المغرب محظوظ جدا بملك عظيم بمعنى الكلمة ويعتبر أمير المؤمنين ..
سياسة قائمة وناجحة بسيادتها وسياستها الاستراتجية ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والإسلامية بهذه المبادرة الطيبة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
ملكنا الغالي دائما يفكر بعقلانية فهو ذو كفاءات عليا ممتازة جدا تعود بالنفع بين الفلسطينيين. فعاش ملكنا الحبيب حفظه الله ورعاه ونصره وايده..
ملكنا يفعل الكثير وأكثر من جهده من أجل حماية بيت القدس الشريف واسترجاع كرامة وعزة وسيادة الفلسطينين فجزاه الله خيرا على ما فعل..
إنها خطوة إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والإسلامية بهذه المبادرة الطيبة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الحوار يمكن ان يفتح باب السلام والتفاوض مع الدولتين .. وهذه المبادرة الطيبة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره فهي خطوة إيجابية استراتيجية ..
ملكنا اعظم ملك على وجه الأرض فهو يعمل مجهودات جبارة وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والغربية…
بعد موافقة اسرائيل عن فتح هذآ الجسر الذي يربط بين الضفة الغربية بالأردن يسلط الضوء على الدبلوماسية المغربية واتبثت ذالك تستهدف خدمة الفلسطينين والقضية الفلسطينية..
إن الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها..
إن فتح الجسر الذي يربط بين الضفة الغربية بالأردن سيعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها فحفظ الله ملكنا الغالي الحنون الذي بفضله نجحت الدبلوماسية والسياسة الخارجية والداخلية بمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل نجاح ذالك…
كل هذا في خدمة الفلسطينين والقضية الفلسطينية لتحقيق آمال وتطلعات جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف…
بصفة الملك محمد السادس نصره الله وايده رئيس اللجنة القدس وأمير المؤمنين يدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حضارتها وسيادتها وتحسين حياة الفلسطينين..
فعل ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل التنقل خارج الأراضي الفلسطينية بحرية وكرامة فحفظ الله ملكنا الحبيب..