مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ” أفيف كوخافي” الإسرائلي للمغرب

هبة بريس

اصدرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”بلاغا دعت فيه إلى تنفيد وقفة احتجاجية شعبية، يوم الإثنين 18 يوليوز 2022 على الساعة السابعة 7 مساء أمام البرلمان بالرباط

وتاتي هذه الوبفة رفضا للزيارة المرتقبة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى المغرب المرتقبة الأسبوع المقبل.

”.وقالت المجموعة إنها تدين بـكل “عبارات الشجب و الاستنكار هذه الجريمة التطبيعية الكبرى”، مهيبة بـ “كل الأحرار المشاركة المكثفة في هذه الوقفة/الموقف ضد تدنيس ارض الوطن بأقدام الإرهابيين الصهاينة:، ومؤكدة على “المضي في مسيرة النضال الشعبي حتى إسقاط التطبيع و المطبعين و طرد مكتب الإتصال الصهيوني”.

وأضافت المجموعة أن زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني إلى المغرب، تعتبر “خطوة أخرى، تكتسي خطورة بالغة و جريمة تطبيعية جد شنيعة بحق الشعب المغربي و شعوب الأمة و على رأسها الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، عن أن “رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي يعتزم زيارة المغرب الأسبوع المقبل، في زيارة ستكون الأولى من نوعها”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر، “سُمح قبل قليل بالنشر أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية لرئيس أركان إسرائيلي لهذا البلد”.

وكانت “القناة 12” الإسرائيلية، أكدت الجمعه، أن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، سيقوم بزيارة يوم الاثنين المقبل إلى دولة عربية لم يسبق أن زارها من قبل”.

وقالت القناة إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور يوم الاثنين، دولة عربية في الشرق الأوسط بدأت معها إسرائيل والجيش مؤخرًا علاقات رسمية وتعاونا، ولم يسبق أن زارها رئيس الأركان في زيارة رسمية

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