صربيا ترسل مذكرة احتجاج إلى كرواتيا

2022-07-17 / 11:54
0
هبة بريس _ وكالات

قال وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، إن وزارته وجهت مذكرة احتجاج إلى كرواتيا بسبب منع سلطاتها رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من القيام بزيارة خاصة لمعسكر الاعتقال ياسينوفتس.

وذكر الوزير الصربي، أنه صدم من قرار زغرب المناهض للحضارة والمناهض لأوروبا. وتلا سيلاكوفيتش، على الصحفيين، مذكرة من وزارة الخارجية الكرواتية بتاريخ 15 يوليو، تفيد بأنه لم يتم إخطارها بزيارة فوتشيتش وأنه لا يمكن السماح بوصول شخصية رسمية مسؤولة بشكل خاص.

وقال الوزير الصربي: “سلمت وزارة الخارجية الصربية مذكرة، رفضت استلامها القائمة بأعمال سفارة كرواتيا، لذلك سأقرأها هنا. تشعر وزارة الخارجية الصربية بالصدمة من القرار المناهض للحضارة والمناهض لأوروبا الذي اتخذته السلطات الكرواتية بشأن منع زيارة رئيس صربيا مجمع المعتقلات”.

وذكر الوزير أن سلطات صربيا، تعتبر قرار زغرب بالفاضح والمخيف والذي لا مثيل له بعد الحرب العالمية الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زوجة بايدن : الرئيس الامريكي متعثر منذ توليه الرئاسة و يواجه أزمات غير متوقعة

زوجة بايدن : الرئيس الامريكي متعثر منذ توليه الرئاسة…

2022-07-17 / 10:38
Photo of شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال الجوي السعودي

شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال…

2022-07-17 / 10:26
Photo of إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق…

2022-07-17 / 09:32
Photo of تحطم طائرة شحن متجهة من صربيا إلى الأردن بشمال اليونان

تحطم طائرة شحن متجهة من صربيا إلى الأردن بشمال…

2022-07-17 / 09:16
Photo of اختيار رواندا مقرا للوكالة الإفريقية للأدوية خيبة أمل وفشل آخر للدبلوماسية الجزائرية

اختيار رواندا مقرا للوكالة الإفريقية للأدوية خيبة أمل وفشل…

2022-07-16 / 22:11
Photo of بعد اختتام زيارته.. بايدن يغادر السعودية

بعد اختتام زيارته.. بايدن يغادر السعودية

2022-07-16 / 17:50
Photo of السعودية تعلن زيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا

السعودية تعلن زيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون…

2022-07-16 / 14:43
Photo of شارابوفا تعلن عن إنجاب طفلها الأول

شارابوفا تعلن عن إنجاب طفلها الأول

2022-07-16 / 13:09
Photo of إسبانيا تعلن عن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بجدري القرود

إسبانيا تعلن عن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بجدري القرود

2022-07-16 / 11:46
Photo of أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن

أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن

2022-07-15 / 22:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق