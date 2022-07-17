خالد ايت الطالب

ايت الطالب : العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب الاستباقي

2022-07-17 / 11:26
0
هبة بريس _ الرباط

أكد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مساء أمس السبت بالدار البيضاء أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي تعانيها المنظومة الصحية.

وأوضح خلال حفل نظمته جامعة محمد السادس للعلوم الصحية UM6SS على شرف خريجيها برسم السنة الجامعية 2020-2021، أن هذا النص سيجعل القطاع أكثر جاذبية وسيمنح الأطباء مكانة مهمة.

كما سيسمح هذا النص، يضيف الوزير، “بإصلاح المنظومة الصحية” كما سيمكن الأطباء ” الذين يعملون أكثر على كسب المزيد “
وفضلا عن ذلك أشار أيت طالب إلى أن الطب “يتطور باعتماد تقنيات جديدة”، مشيرا إلى أن “العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب الاستباقي بدلا من الطب العلاجي”.

وتابع أن هذا التوجه سوف يساهم في ظهور تخصصات جديدة على حساب تخصصات أخرى، مشيدا في هذا الصدد “بمساهمة UM6SS في تعزيز العرض الصحي” بالبلاد وتطوير جودة التكوين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ” أفيف كوخافي” الإسرائلي للمغرب

مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ”…

2022-07-17 / 12:31
Photo of الملك حسين.. وسائل إعلام إيطالية تسلط الضوء على وساطة المغرب

الملك حسين.. وسائل إعلام إيطالية تسلط الضوء على وساطة…

2022-07-17 / 10:59
Photo of قيادات “الأحرار” يرفضون تشويش الخصوم.. وبايتاس: لا نلعب دور المتفرج في مواجهة الأزمة

قيادات “الأحرار” يرفضون تشويش الخصوم.. وبايتاس: لا نلعب دور…

2022-07-16 / 23:11
Photo of غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في التعليم والصحة”

غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في…

2022-07-16 / 20:45
Photo of “الشبيبة التجمعية” تدعو إلى اليقظة والحذر من “عمليات التشويش”

“الشبيبة التجمعية” تدعو إلى اليقظة والحذر من “عمليات التشويش”

2022-07-16 / 17:26
Photo of تصريح وزير الإعلامي الجزائري ضد المغرب ..بحث عن شماعات لتعليق الانتكاسات الداخلية

تصريح وزير الإعلامي الجزائري ضد المغرب ..بحث عن شماعات…

2022-07-16 / 10:59
Photo of الأسبوع المقبل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب

الأسبوع المقبل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب

2022-07-16 / 09:36
Photo of السكوري: “مخطط الشغل مدرج في البرنامج الحكومي و التزامات اتفاق 30 أبريل”

السكوري: “مخطط الشغل مدرج في البرنامج الحكومي و التزامات…

2022-07-15 / 17:24
Photo of على رأس وفد برلماني.. ميارة يقوم بزيارة لدولة موريتانيا

على رأس وفد برلماني.. ميارة يقوم بزيارة لدولة موريتانيا

2022-07-15 / 16:58
Photo of بمشاركة المغرب.. مواصلة أشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. مواصلة أشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

2022-07-15 / 15:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق