ايت الطالب : العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب الاستباقي

هبة بريس _ الرباط

أكد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مساء أمس السبت بالدار البيضاء أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي تعانيها المنظومة الصحية.

وأوضح خلال حفل نظمته جامعة محمد السادس للعلوم الصحية UM6SS على شرف خريجيها برسم السنة الجامعية 2020-2021، أن هذا النص سيجعل القطاع أكثر جاذبية وسيمنح الأطباء مكانة مهمة.

كما سيسمح هذا النص، يضيف الوزير، “بإصلاح المنظومة الصحية” كما سيمكن الأطباء ” الذين يعملون أكثر على كسب المزيد “

وفضلا عن ذلك أشار أيت طالب إلى أن الطب “يتطور باعتماد تقنيات جديدة”، مشيرا إلى أن “العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب الاستباقي بدلا من الطب العلاجي”.

وتابع أن هذا التوجه سوف يساهم في ظهور تخصصات جديدة على حساب تخصصات أخرى، مشيدا في هذا الصدد “بمساهمة UM6SS في تعزيز العرض الصحي” بالبلاد وتطوير جودة التكوين.

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