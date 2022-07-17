بنكيران يهاجم حملة “أخنوش ارحل” ويقول : الحكومة لن ترحل بهاشتاغ
تعليقا على حملة المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وخفض أسعار المحروقات، انتقد الامين العام لحزب البيجيدي عبد الاله بنكيران “الهاشتاغ المطالب برحيل أخنوش”، مؤكدا أن رحيل الحكومة وإعفاءها ليس من اختصاص أصحاب الحملة.
وأضاف بنكيران، أن من صوت خلال الانتخابات على الحكومة الحالية وعادوا اليوم لتدمروا من ارتفاع الأسعار ويرفعون شعار رحيل الحكومة، يجب أن يعودوا للتصويت بأكثر من 75 في المائة ضد الحزب الحاكم.
وقال بنكيران إنه “غير متفق مع رحيل الحكومة الحالية الآن، بل يجب أن يُمنح لها الوقت الكافي حتى نرى بالضبط ما هي قادرة عليه”، مضيفامن له الحق في إعفائها هو الملك، ولن ترحل لا بهاشتاغ ولا باستفتاء.
وتوجه بنكيران بالحديث إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنخرطين في هاشتاغ رحيل الحكومة، قائلا “بغيتو ديرو هاشتاغ ديروه، عبروا عن رأيكم، لكن أنا لن أنخرط فيه، ومن يريد في حزبي أن ينخرط فيه فهذا شأن يخصه”، وأكد المتحدث أنه لن ينساق وراء من يقود هذه الحملات بالعالم الافتراضي.
44 تعليقات
منتبه دائما ليرد على الشعب و يعبر في كل مناسبة صغيرة أو كبيرة انه ضد الشعب في جميع نضالاته .ياك انت ما متافقش على الهاشتاك اوا جمع درقوشك ا عطينا التساع . كل معانات هذا الشعب انت اللي درتها . الله ينتقم منك ان شاء الله .
الله ياخد فيك الحق. انت السبب في تحرير اسعار المحروقات،… دبا كتاخد 7 مليون شهريا. والشعب ما لقى ما ياكل. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كن تحشم وغبر علينا وجهك حتى عند الله ونتحاسبو.
اتضح الان جليا ان بنكيران عدو المغاربة بامتياز عدو الطبقات المتوسطة والفقيرة وخادم البورجوازية.
حتى انا كندعيه الله ياخد فيه الحق