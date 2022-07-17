بنكيران يهاجم حملة “أخنوش ارحل” ويقول : الحكومة لن ترحل بهاشتاغ
تعليقا على حملة المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وخفض أسعار المحروقات، انتقد الامين العام لحزب البيجيدي عبد الاله بنكيران “الهاشتاغ المطالب برحيل أخنوش”، مؤكدا أن رحيل الحكومة وإعفاءها ليس من اختصاص أصحاب الحملة.
وأضاف بنكيران، أن من صوت خلال الانتخابات على الحكومة الحالية وعادوا اليوم لتدمروا من ارتفاع الأسعار ويرفعون شعار رحيل الحكومة، يجب أن يعودوا للتصويت بأكثر من 75 في المائة ضد الحزب الحاكم.
وقال بنكيران إنه “غير متفق مع رحيل الحكومة الحالية الآن، بل يجب أن يُمنح لها الوقت الكافي حتى نرى بالضبط ما هي قادرة عليه”، مضيفامن له الحق في إعفائها هو الملك، ولن ترحل لا بهاشتاغ ولا باستفتاء.
وتوجه بنكيران بالحديث إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنخرطين في هاشتاغ رحيل الحكومة، قائلا “بغيتو ديرو هاشتاغ ديروه، عبروا عن رأيكم، لكن أنا لن أنخرط فيه، ومن يريد في حزبي أن ينخرط فيه فهذا شأن يخصه”، وأكد المتحدث أنه لن ينساق وراء من يقود هذه الحملات بالعالم الافتراضي.
36 تعليقات
الله ياخدك فيك الحق لا انت ولا هاذ الحكومة المشؤومة باركة عليك 7 ديال المليون او الحراسة او او …. المهم تذكر ان هناك حساب يوم لا ينفع مال ولا بنون .
بغيت نعرف شكون انت حتى ناخد رايك في اي شيء .اذا كنت ايام رئاسة الحكومة معارف والو باش غادي تفيدنا اسي بنكيران. احسن حاجة ديرها فحياتك قابل الجمع و سكوت وليتي تقيل على القلب ديال الشعب .كثر مني كنتي فالحكومة
اتفق اولا تتفق ومن طلب منك اصلا الانخراط في الحملة انت الآن مجرد نكرة تحاول اضافة ال التعريف
لكن هيهات فاتتك الفرصة ولن تعود ابدا الى المشهد وحتى هؤلاء الذين تتظاهر بانك تدافع عنهم في الظاهر و هو في حقيقة الامر محاولة منك للركوب على فشلهم للعودة الى المشهد ولن يتم لك ذلك عد الى زاويتك وابحث لك عن مريدين ربما قد تفوز بمقعد او مقعدين اضافيين لا اكثر
إنه لم المعنى من الحملة و لا يهمنا رايه وأنا أفضل أن يصمت.
هذا مرض الهديان.
نحن من يقيل الحكومة ، ليست منزلة من السماء ، و هي أصلا لا تملك الشرعية الانتخابية لان غالبية المغاربة لم يصوتوا ، مثلا وجدة نسبة المشاركة لم تصل حتى 20%.
النظام السياسي في المغرب فاسد في المجمل ، الاحزاب ادارية و النقابات مخدومة و البرلمان لا يمثل الشعب و الحكومة يقودها أصحاب المصالح ، لم يبقى للشعب غير وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن مصاله .
اما حزبكم لن تقوم له قائمة ، و في الانتخابات القادمة كذلك حزب الاحرار سيصبح من الماضي ، مثل الاتحاد الاشتراكي .
واش هاد السيد مزال مبغى اعطي التيساع خرجتي علينا اوزايد كتهدر راك تتمثل رسك فقط لا غير شوف ليك شيما تقضي او خلينا نعبروا على الضرر والمصايب اللي خليتي انت اوربعتك
بنكران لا يستحي فلا زال لم يشبع من الكعكة ويركب على الموجات و يمتل كانه الاب الروحي للشعب المغربي في حين هو اكبر مخادع للشعب بسياسته التي بدانا نجري تمارها بوضوح فخرج بتقاعد سمين و كانت اخترع او ابتكر في حين خدع و اغتن و ، ،
ألا يستحيي هذا المهرج ألا يسكت يوما دع المغاربة وشأنهم واستمتع بما “رزقت” من “تقاعد” هل تريد المزيد. والله إنه الغباء الاستهتار بالمغربي المسكين. لقد سمح لكم المغاربة بعقد من الزمان البئيس أتريد أن يترك هؤلاء عشر سنوات أيضا
اذا لم تستح فقل ماشئت. لكنك أبدا لم ولن تستح. فأنت من خلق هذا المشكل في الأصل يا أبن زيدان
هل نسيتم من أزال المقاصة عن المحروقات.اسي بن كيران واش نتا ف المعارضة؟ ولا هنا هي …؟
أين المعارضة: صحيح الحكومة لن ترحل بهاشتاغ ،فهذا نعرفه كما نعرف أن الأحزاب السياسية في المغرب لا قدرة لها على خلق تنمية مستدامة يستفيد منها الشعب وانها مجرد دكاكين سياسية تبيع الوهم خلال المناسبات،لن تقول لا للمؤسسات المالية،تقولها فقط للشعب،ونعرف أن هذا الشعب صوت لصالح حزبك الذي كان يترجى منه الخير،لكن تبين أنكم مفلسون جميعا تتسابقون من أجل تدمير القدرة الشرائية لهذا الشعب المغبون وتتفننون ليس في التجاوب مع مطالبه ومطامحه فهذا أبعد مايكون عن عقولكم المتكلسة التي تتبنى مقولة فرعون ” لا أريكم إلا ما أرى ” قل لي السي ابن كيران من هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة الذي قال يوما للشعب مطالبكم صحيحة ومعقولة سننفذها او سننفذ البعض منها الان والبعض الآخر في السنة المقبلة او التي بعدها ،،،تنتفضون ضد مطالب الشعب وتبدأون في التبريرات الواهية والصراخ ،لو كانت المعارضة في المستوى كما كانت مع الزعماء الحقيقيين يعته و بوعبيد بوستة وايت يدر شافاه االله لما احتجنا إلى الهاشتاغ ولكن نقول اللهم هذا منكر حسب الامكانيات المتوفرة
نتا السبب اول في زيادات وقهر الفقراء باقي كتهدر وجهك صحيح ولكن كين عادلة وميزان ديال الله.نساو اية الله .اووقفهم إنهم كانو مسؤلون.منسمحو حتا مسؤول اكل اموال المسلمين بي الباطل
متعدد الأوجه ومنافق من درجة الدرك الأسفل في جهنم وشعبوي استغلالي لكل الأحداث واحد رواد اقتناص الفرص والركوب على ظهر مآسي الفقراء ووو….كلها خاصيات تميز هذا الكائن الذي يصعب تصنيفه وتحديد منطلقاته و توجهاته ومبادئه واهدافه.
انت اليوم لا تمثل الا نفسك اوبالأحرى شرذمة اتباعك من الغوغاء وأصحاب الرؤوس الغليظة التي لا تفقه شيئا في السياسة ونرفض ان تتحدث باسم الشعب المغربي وان تركب على موجة ارتفاع الأسعار والغلاء والازمات للعودة الى منابر الخطبة والشعبوية التي اصبحت تقنية قديمة .
لله ما أعطى ولله ما اخذ لله الأمر كله