بنكيران يهاجم حملة “أخنوش ارحل” ويقول : الحكومة لن ترحل بهاشتاغ
تعليقا على حملة المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وخفض أسعار المحروقات، انتقد الامين العام لحزب البيجيدي عبد الاله بنكيران “الهاشتاغ المطالب برحيل أخنوش”، مؤكدا أن رحيل الحكومة وإعفاءها ليس من اختصاص أصحاب الحملة.
وأضاف بنكيران، أن من صوت خلال الانتخابات على الحكومة الحالية وعادوا اليوم لتدمروا من ارتفاع الأسعار ويرفعون شعار رحيل الحكومة، يجب أن يعودوا للتصويت بأكثر من 75 في المائة ضد الحزب الحاكم.
وقال بنكيران إنه “غير متفق مع رحيل الحكومة الحالية الآن، بل يجب أن يُمنح لها الوقت الكافي حتى نرى بالضبط ما هي قادرة عليه”، مضيفامن له الحق في إعفائها هو الملك، ولن ترحل لا بهاشتاغ ولا باستفتاء.
وتوجه بنكيران بالحديث إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنخرطين في هاشتاغ رحيل الحكومة، قائلا “بغيتو ديرو هاشتاغ ديروه، عبروا عن رأيكم، لكن أنا لن أنخرط فيه، ومن يريد في حزبي أن ينخرط فيه فهذا شأن يخصه”، وأكد المتحدث أنه لن ينساق وراء من يقود هذه الحملات بالعالم الافتراضي.
36 تعليقات
فوضنا أمرك لله أنت وزبانيتك أنت من رفعت الدعم عن المحروقات وبعت الوهم للمغاربة .لا تتكلم عن هاشتاغ لأنك لا تمثل المغاربة. نعرف من يقيل الحكومة.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
اتق لها يا بن كيران ، انت المسؤول الاول و الاخير عن كل هذا ، انت من مهد الطريق و حرر الاسعار دون ادراك للعواقب، وو جدها اخنوش غنيمة و هدية لا ترد، بجب ان يشكرك اخنوش كثيرا ، لانك خادم
ما عندك وجه علاش تحشم وا سير التكمش وسكوت هد الحكومة اخنوش تتكمل اللي خلليتي في قهر و تفقير و تجويع المواطن الفقير كلكم بحال بحال انت صاحب التعليم الخاص و قضتي على التعلم العمومي باش تربح انت و رفاقك و اخنوش هو صاحب المحطات المحروقات و كل المساعدات اللي تتعطيها الحكومة لاصحاب النقل هو ربح له و للمحطات المحروقات و الزيادة تابعها زياداة في كل المواد الاساسية الله ينعل اللي ما يحشم .
كون تحشم يا بن كيران… انت جابوك لخدمة أجندة الحكام وقهر الشعب المغربي الذي لا يريد ان يفطن بما يروج حوله من ظلمكم يا احزاب ويا حكومات وبرلمان وبلديات المتعاقبة تتناوبون على شعيبة الذي يصوت عليكم ب200درهم… المسروق من ماله وخيرات الوطن… تفو على البطون التي حملتهم…
من جهتي لن اسامحه ابدا انا و هو و رباعت حتى لعند الله
هناك ميثاق شرف بين الاحزاب المخزنية هو التسلط على الشعب والدفاع المشترك لاسكات كل من سولت له نفسه التطاول على مصالحها(الاحزاب) الشعب يحتاج حزب شعبي من أبناء الشعب المثقفين وليس أحزاب ملكية إدارية تطعن الشعب وتقسم الغناءم فيما بينها.
ماذا تريد يا ابن كيران هل تريد أن نتركه ينهب ويراكم الثروات و يطحن الشعب إلى ان توشك ولايته على الانتهاء عاد يتراجع ليستحمر الناخبين
الله ينعل اللي ماتيحشم، شكون اللي الداها فيك اخبز الشعير نهار العيد
انت سبب الازمة واخير من يتكلم انت
انا لله وإنا إليه راجعون.ماذا تريدون من السيد المحترم رئيس الحكومة الحالي؟.لم حتى العام على حتى بدءتم تطلبون برحيله؟ غريب أمر هذا الوطن وزبانيته.لو كنتم تفقهون في السياسة شيئا ؟ ما ذهبتم يوما لصناديق الاقتراع .كلنا تقريبا ندعي في العلم معرفة ولكن ؛علمنا لا ينفع وجهلنا سبب هلاكنا.(شعب المرقا عمرو ما يرقا)
شكون داها فيك يالكلب
اصمت. اسكت. الله
مالهاذا شكون داها فيه؟ واش يسحاب ليه المغاربة نساو بلي هو لي كان في الأصل جزء من السبب فلي كانعيشوه؟ خاصوا يعرف بلي حتى الشوفة فوجحو ما بقينا نتحملوها. المنافق خايف على الشهرية تمشي ليه
الخزي و العار لهذا الحرباء آكل السحت
حسبنا الله ونعم الوكيل، ولن تكون أنت البديل، غي كون هاني
الامر بسيط كيف مارحلناك في الانتخابات لي دازت احنا موالفين الصبر بقات 4 سنوات ان شاء الله وسترى هل سيرحل ام لا ان كان لاصق بالكرسي فلن يدوم له كما انت قبله عندها ستعرف من هم المغاربة لانك لم تعرفهم بعد بالرغم من انهم ارجعوك لمكانك الحقيقي اصبحت تبحت فقط غن البوز
انت شخص منبود من طرف المغاربة قاطبة وانت راس اللفعة اللتي لازالت سمومها سارية في حياة المغاربة .
من طلب منك ان تنضم الى الهشطاق ؟
وانت سبب كل ما يقع
كيف تحس بهموم المواطن وانت تتربع على ريع لتقاعد تكميلي 7 ملايين من عرق الضعفاء بدون وجه حق .انا شخصيا 36 سنة عداب في هادا الوطن والان اتقضا 1220 درهم في الشهر
دينصور بعت الوهم للمغاربة . وسلمتهم في طبق من دهب للباطرونا .
عند الله تلتقي الخصوم
وهو القاهر فوق عباده
مبغاش يتفهم لينا هاد السيد ، عندو سبعة الوجوه . مرة تينتقذ الحكومة ومنوضها مع أخنوش ومرة تيدافع عليه وبغي الحكومة ديالو تستمر . ولكن سبحان الله علامات النفاق باينة على وجهك . راك مثل البيدق تلجؤ إليك الحكومة لتزيين صورتها حينما تكون في أزمة . وكل هذا من أجل الحفاظ على التقاعد السمين الذي تستفيد منه بغير وجه حق . فهاته الإزدواجية في التعامل هي من عصفت بمشروعكم الحزبي . فأنتم غير قادرين على رسم سياسة واضحة المعالم ، تتخبطون هنا وهناك لاستجداء رضى الدولة والمواطن . فاتخدتم قرارات عشوائية لا زال يكتوي بها المواطن البسيط لحد الآن .
يعرف من رفع هدا الهشتاغ من زبانيته ،و يعرف ان مشكل المحروقات من صنعه ،
ما و فهذا النكرة انت لا تمثل المغاربة ولا يشرفنا أن تشترك معنا في هذه الحملة