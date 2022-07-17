عبد الأله بنكيران

بنكيران يهاجم حملة “أخنوش ارحل” ويقول : الحكومة لن ترحل بهاشتاغ

2022-07-17 / 10:49
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هبة بريس _ الرباط

تعليقا على حملة المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وخفض أسعار المحروقات، انتقد الامين العام لحزب البيجيدي عبد الاله بنكيران “الهاشتاغ المطالب برحيل أخنوش”، مؤكدا أن رحيل الحكومة وإعفاءها ليس من اختصاص أصحاب الحملة.

وأضاف بنكيران، أن من صوت خلال الانتخابات على الحكومة الحالية وعادوا اليوم لتدمروا من ارتفاع الأسعار ويرفعون شعار رحيل الحكومة، يجب أن يعودوا للتصويت بأكثر من 75 في المائة ضد الحزب الحاكم.

وقال بنكيران إنه “غير متفق مع رحيل الحكومة الحالية الآن، بل يجب أن يُمنح لها الوقت الكافي حتى نرى بالضبط ما هي قادرة عليه”، مضيفامن له الحق في إعفائها هو الملك، ولن ترحل لا بهاشتاغ ولا باستفتاء.

وتوجه بنكيران بالحديث إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنخرطين في هاشتاغ رحيل الحكومة، قائلا “بغيتو ديرو هاشتاغ ديروه، عبروا عن رأيكم، لكن أنا لن أنخرط فيه، ومن يريد في حزبي أن ينخرط فيه فهذا شأن يخصه”، وأكد المتحدث أنه لن ينساق وراء من يقود هذه الحملات بالعالم الافتراضي.

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تعليق واحد

  1. فوضنا أمرك لله أنت وزبانيتك أنت من رفعت الدعم عن المحروقات وبعت الوهم للمغاربة .لا تتكلم عن هاشتاغ لأنك لا تمثل المغاربة. نعرف من يقيل الحكومة.
    حسبنا الله ونعم الوكيل فيك

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