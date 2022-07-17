جون بايدن

زوجة بايدن : الرئيس الامريكي متعثر منذ توليه الرئاسة و يواجه أزمات غير متوقعة

2022-07-17 / 10:38
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هبة بريس _ وكالات

أعربت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إحباطها إزاء التقدم المتعثر لفترة ولايته في ‏البيت الأبيض.‏

وأوضحت بايدن خلال حملة خاصة لجمع التبرعات من اللجنة الوطنية الديمقراطية، أمس السبت، والتي أقيمت في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، إن زوجها يواجه باستمرار تحديات بسبب أزمات غير متوقعة أثناء وجوده في منصبه، ملقية باللوم على المشاكل العالمية، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضافت: “لقد تم إلقاء الكثير من العقبات في طريقه للتو”.

ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، واجه انسحاب الجيش الأمريكي في أفغانستان، وارتفاع التضخم في بلاده، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ورفض المحكمة العليا منح حق الإجهاض في أمريكا

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