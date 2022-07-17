تحطم طائرة شحن متجهة من صربيا إلى الأردن بشمال اليونان

2022-07-17 / 09:16
0
هبة بريس _ وكالات

تحطمت طائرة شحن في شمال اليونان مساء السبت وفق ما أفادت وكالة أنباء أثينا.

وذكرت الوكالة أن شهودا رأوا الطائرة تحترق وسمعوا دوي انفجارات.

وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 رجل إطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، كانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطراريا في مطار كافالا القريب لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

وذكرت محطة إي آر تي التلفزيونية الحكومية أن الطائرة أوكرانية من طراز أنتونوف. وقال قرويون إنها كانت مشتعلة قبل تحطمها.

ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي. لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من ثلاثة أفراد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال الجوي السعودي

شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال…

2022-07-17 / 10:26
Photo of إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق…

2022-07-17 / 09:32
Photo of اختيار رواندا مقرا للوكالة الإفريقية للأدوية خيبة أمل وفشل آخر للدبلوماسية الجزائرية

اختيار رواندا مقرا للوكالة الإفريقية للأدوية خيبة أمل وفشل…

2022-07-16 / 22:11
Photo of بعد اختتام زيارته.. بايدن يغادر السعودية

بعد اختتام زيارته.. بايدن يغادر السعودية

2022-07-16 / 17:50
Photo of السعودية تعلن زيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا

السعودية تعلن زيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون…

2022-07-16 / 14:43
Photo of شارابوفا تعلن عن إنجاب طفلها الأول

شارابوفا تعلن عن إنجاب طفلها الأول

2022-07-16 / 13:09
Photo of إسبانيا تعلن عن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بجدري القرود

إسبانيا تعلن عن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بجدري القرود

2022-07-16 / 11:46
Photo of أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن

أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن

2022-07-15 / 22:13
Photo of مالي.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بهجوم خارج العاصمة

مالي.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بهجوم خارج العاصمة

2022-07-15 / 22:00
Photo of لندن تستدعي السفير الروسي بعد وفاة مرتزق بريطاني مأسور في دونيتسك

لندن تستدعي السفير الروسي بعد وفاة مرتزق بريطاني مأسور…

2022-07-15 / 18:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق