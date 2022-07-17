طقس الأحد …انخفاض في درجات الحرارة

2022-07-17 / 09:03
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ، أن تعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للبلاد، مع استمرار أجواء حارة نسبيا الى حارة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، بالجنوب الشرقي، وبداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية أو ضباب محليا بالسواحل مع قطرات مطرية متفرقة

ويتوقع أيضا نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة مع تناثر حبات من الغبار فوق كل من المناطق الجنوبية.

كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و34 درجة بكل من شرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، ما بين 24 و 30 درجة بالمناطق الواقعة غرب الأطلس، بداخل مناطق سوس، السايس والريف الغربي. وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وما بين الجرف وبوجدور ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل

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