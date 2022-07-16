الرصاص يلعلع ببوجدور لتوقيف شقيقين هاجما شرطي ب”سكين”

هبة بريس ـ الرباط

استخدم موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، اليوم السبت 16 يوليوز الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 23 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، واللذين كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف أحد المشتبه فيهما الذي كان في حالة سكر متقدمة ويحدث الفوضى بحي السلام بمدينة بوجدور، حيث تعمد رفقة شقيقه مواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض متسببين في إصابة شرطي بجروح، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط الشقيقين المذكورين وتحييد الخطر الناتج عنهما، قبل أن يتم نقل الشرطي والمشتبه فيه المصاب لتلقي العلاجات اللازمة بالمستشفى المحلي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن الحراسة الطبية فيما تم إخضاع شقيقه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0