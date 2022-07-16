الرصاص يلعلع ببوجدور لتوقيف شقيقين هاجما شرطي ب”سكين”

2022-07-16 / 23:27
1

هبة بريس ـ الرباط

استخدم موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، اليوم السبت 16 يوليوز الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 23 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، واللذين كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف أحد المشتبه فيهما الذي كان في حالة سكر متقدمة ويحدث الفوضى بحي السلام بمدينة بوجدور، حيث تعمد رفقة شقيقه مواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض متسببين في إصابة شرطي بجروح، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط الشقيقين المذكورين وتحييد الخطر الناتج عنهما، قبل أن يتم نقل الشرطي والمشتبه فيه المصاب لتلقي العلاجات اللازمة بالمستشفى المحلي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن الحراسة الطبية فيما تم إخضاع شقيقه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق تازة.. النيران تأتي على 550 هكتار ولا خسائر بشرية

حريق تازة.. النيران تأتي على 550 هكتار ولا خسائر…

2022-07-16 / 23:13
Photo of اندلاع حريق بأحد المنازل بمحيط جامع الفنا بمراكش

اندلاع حريق بأحد المنازل بمحيط جامع الفنا بمراكش

2022-07-16 / 22:14
Photo of اندلاع حريق مهول بمدشر “دلم لغميق” ضواحي القصر الكبير ( صور)

اندلاع حريق مهول بمدشر “دلم لغميق” ضواحي القصر الكبير…

2022-07-16 / 17:34
Photo of جريمة قتل تهز جماعة كيسان ضواحي تاونات

جريمة قتل تهز جماعة كيسان ضواحي تاونات

2022-07-16 / 00:14
Photo of الحريق الغابوي في وزان أتى على 270 هكتار

الحريق الغابوي في وزان أتى على 270 هكتار

2022-07-15 / 20:44
Photo of لليوم الثاني.. سلطات تازة تواصل إخماد حريق غابة باب أزهر

لليوم الثاني.. سلطات تازة تواصل إخماد حريق غابة باب…

2022-07-15 / 14:30
Photo of حرائق تطوان.. نفوق 90 رأس من الماشية واحتراق 70 مسكنا

حرائق تطوان.. نفوق 90 رأس من الماشية واحتراق 70…

2022-07-15 / 13:25
Photo of متورط في السرقة بالعنف والتهديد.. إيقاف شخص بانزكان

متورط في السرقة بالعنف والتهديد.. إيقاف شخص بانزكان

2022-07-15 / 11:49
Photo of حريق وزان: النيران تأتي على 210 هكتار من الغابات ولا خسائر بشرية

حريق وزان: النيران تأتي على 210 هكتار من الغابات…

2022-07-15 / 11:33
Photo of حرائق العرائش.. العثور على جثة شخص وتأمين نقل 1100 أسرة من مساكنها

حرائق العرائش.. العثور على جثة شخص وتأمين نقل 1100…

2022-07-15 / 10:52

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق