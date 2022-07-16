وزارة الصحة: “أكثر من 12 ألف مواطن تلقوا الجرعة الرابعة”

2022-07-16 / 23:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية من خلال نشرتها الإخبارية اليومية الخاصة بجائحة كوفيد أن عدد الملقحين بالجرعة الرابعة قد فاق 12 ألف شخص.

و أوضحت وزارة أيت الطالب أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة المخصصة لكبار السن و المرضى بلغت لحدود اليوم رقم 12 ألف و 22 مواطن و مواطنة.

أما بالنسبة للمطعمين بالجرعة الثالثة فقد وصل لرقم ستة ملايين و 597 ألف و 180 شخث، بينما الجرعة الثانية بلغ عدد متلقيها رقم 23 مليون و 352 ألف و 669 شخصا.

و باانسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل، فقد بلغ الرقم منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح لرقم 24 مليون و 865 ألف.

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