إقليم العرائش.. اتساع رقعة حريق غابة “آل سريف” وتعبئة مستمرة لاحتوائه

2022-07-16 / 22:06
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هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصادر محلية بإقليم العرائش، اليوم السبت، أن التعبئة لاتزال مستمرة لاحتواء الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “بني يسف آل سريف” المتواجدة بالمجال الترابي لجماعتي سوق القلة وبوجديان.

و أوضحت المصادر ذاتها أنه تم في هذا الصدد تعزيز طواقم الإطفاء ووسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي في مواجهة النيران، مع تسجيل اتساع محيط المجال الغابوي المعني بهذا الحريق إلى حوالي 4660 هكتار، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا، إلى حدود مساء اليوم.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل وجود بؤرتي حريق مهمتين نسبيا، تجاهد أطقم الإطفاء لتطويقهما واحتوائهما، مع الاستمرار في تتبع ومعالجة المناطق الأخرى الأقل حدة.

كما تم حسب المصادر ذاته تأمين نقل 1325 أسرة موزعة على 19 دوارا، إلى حد الساعة، بعيدا عن أماكن الحريق، وذلك حفاظا على سلامتهم ودرء لكل المخاطر الممكنة.

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