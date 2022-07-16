مجموعة سنابل اقرأ تبدع في إنجاز حفل تتويج للمتفوقين ( صور )

هبة بريس _ خريبكة

تماشيا مع أهداف و برنامج مشروع مؤسسة سنابل إقرأ الخاصة .تم تنظيم حفل بهيج لفائدة المتوجين والمتفوقين في مختلف الأقسام و المستويات،بحضور السيد المدير والطاقم الإداري و التربوي،إضافة إلى آباء و أولياء التلاميذ المتفوقين، و ذلك عشية يوم السبت

و قد وضعت لهذا الحفل الكبير عدة أهداف من أهمها:

– تشجيع المتعلمين المتفوقين على المزيد من التألق و الاجتهاد.

– تحفيز المتعلمين غير المتفوقين على بذل مجهود أكبر، و خلق جو من التنافس

– فتح جسر تواصل دائم بين الأساتذة و أباء و أولياء التلاميذ،حيث تم استدعاء جميعهم لحضور حفل التتويج.

و قد عرف هذا العرس التربوي عدة فقرات متنوعة تشكلت كالتالي

– آيات قرآنية

– النشيد الوطني

– فقرات أخرى متنوعة.

و في الأخير قدمت الشواهد التقديرية و الجوائز للتلاميذ الذين كانت أسمائهم بارزة على مستوى التحصيل ..

مدير المؤسسة ” مولاي احمد زروقي ” هنأ في تصريح للجريدة كل التلاميذ المتفوقين، على المجهودات الجبارة، والتي توجت بنيل شواهد الباكالوريا وبمعدلات متميزة، معبرا لهم عن سعادته بهذا التفوق وبما حققه التلاميذ من نتائج مميزة، ومتمنيا لهم مسيرة علمية وأكاديمية ناجحة في مسار التعليم العالي ومسيرتهم المهنية.

وأضاف مدير المؤسسة ” ننظم كلّ سنة هذا الحفل الذي نعتبره نشاطا أساسيا ومهما لأنه يُسْعِد التلاميذ والتلميذات ويُفرحهم ويُشجِّعهم ويحفِّزهم على العمل أكثر .

وبالمناسبة تقدم مدير المؤسسة بالشكر الكبير للاطر الإدارية والتربية داعيا الجميع إلى المزيد من العمل ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي على أحسن وجه

بدورهم.. تقدم بعض آباء التلاميذ بخالص الشكر والتقدير لمدير المدرسة الأستاذ “مولاي احمد زروقي.” على جهوده وسعيه واهتمامه وحرصه ومتابعته لما وجدوه من دعم لا محدود في توفير كافة الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في خدمة المدرسة ومنسوبيها كافة.

وفي السياق قال أحد الآباء ” إننا نتقدم بالشكر لكل الطاقم الإداري والتربوي وبالأخص الأستاذ “مولاي احمد زروقي ” على كل الجهود والطاقة الإيجابية التي لا تنضب..

صور لبعض المتفوقين ومعدلاتهم التي تعكس التفوق الواضح

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0